Λαρεντζάκης: «Σαν να χαλαρώσαμε - Να βγάλουμε αντίδραση»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης μίλησε για την ήττα της Εθνικής Ελλάδας από τη Ρουμανία με 73-66.

Σε ένα κακό βράδυ στη Ρουμανία, η Εθνική μας ομάδα γνώρισε την εκτός έδρας ήττα με 73-66 για την πέμπτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Με τη λήξη του αγώνα, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, έκανε το δικό του σχόλιο μετά από αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα και τόνισε ότι πρέπει η ομάδα να βγάλει αντίδραση στο ματς με την Πορτογαλία.

Όσα είπε ο Λαρεντζάκης

«Η Ρουμανία αντέδρασε μετά το δικό μας +14. Εμείς σαν να χαλαρώσαμε, σαν να μείναμε λίγο στη διαφορά και έτσι γύρισαν το παιχνίδι, αφού δεν αντιδράσαμε όπως έπρεπε.

Πρέπει την Κυριακή να βγάλουμε αντίδραση, να είμαστε όλοι μαζί και να καταλάβουμε ότι το παιχνίδι με την Πορτογαλία είναι πολύ κρίσιμο. Να είμαστε όλοι σοβαροί και συγκεντρωμένοι για τη νίκη».