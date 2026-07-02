Δείτε τη βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής μετά την ήττα από τη Ρουμανία.

Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε λόγω black out στην τελευταία περίοδο και ηττήθηκε με 73-66 από τη Ρουμανία. ;Ένα αποτέλεσμα που μας βάζει σε περιπέτειες και κάνει πολύ κρίσιμη την αναμέτρηση της Κυριακής στη SUNEL Arena κόντρα στην Πορτογαλία.

Η ομάδα του Σπανούλη με το αποτέλεσμα αυτό έπεσε στο 3-2 μετά από πέντε αναμετρήσεις. Η Ρουμανία ανέβηκε στο 2-3 και έμεινε ζωντανή για πρόκριση. Στις 21:00 η Πορτογαλία υποδέχεται το Μαυροβούνιο και ο νικητής θα κάνει σημαντικό βήμα πρόκρισης.

Οι τρεις πρώτοι του ομίλου προκρίνονται στον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Παγκοσμίου και μεταφέρουν τα αποτελέσματά τους από την πρώτη φάση.

Ο Όμιλος

1. Ελλάδα 3-2

2. Πορτογαλία 2-2 *

3. Μαυροβούνιο 2-2 *

4. Ρουμανία 2-3

*Πορτογαλία και Μαυροβούνιο παιζουν στις 21:00

Τα αποτελέσματα

Ρουμανία – Ελλάδα 73-66

Πορτογαλία – Μαυροβούνιο (21:00)

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής (5/7)