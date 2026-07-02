Ελλάδα: Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής μετά την ήττα από τη Ρουμανία
Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε λόγω black out στην τελευταία περίοδο και ηττήθηκε με 73-66 από τη Ρουμανία. ;Ένα αποτέλεσμα που μας βάζει σε περιπέτειες και κάνει πολύ κρίσιμη την αναμέτρηση της Κυριακής στη SUNEL Arena κόντρα στην Πορτογαλία.
Η ομάδα του Σπανούλη με το αποτέλεσμα αυτό έπεσε στο 3-2 μετά από πέντε αναμετρήσεις. Η Ρουμανία ανέβηκε στο 2-3 και έμεινε ζωντανή για πρόκριση. Στις 21:00 η Πορτογαλία υποδέχεται το Μαυροβούνιο και ο νικητής θα κάνει σημαντικό βήμα πρόκρισης.
Οι τρεις πρώτοι του ομίλου προκρίνονται στον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Παγκοσμίου και μεταφέρουν τα αποτελέσματά τους από την πρώτη φάση.
Ο Όμιλος
1. Ελλάδα 3-2
2. Πορτογαλία 2-2 *
3. Μαυροβούνιο 2-2 *
4. Ρουμανία 2-3
*Πορτογαλία και Μαυροβούνιο παιζουν στις 21:00
Τα αποτελέσματα
Ρουμανία – Ελλάδα 73-66
Πορτογαλία – Μαυροβούνιο (21:00)
Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής (5/7)
Ελλάδα – Πορτογαλία (19:30)
Μαυροβούνιο – Ρουμανία (21:30)
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