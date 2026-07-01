Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Ρουμανία στην Οραντέα (2/7, 19:00) στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με τον Βασίλη Σπανούλη να ανακοινώνει τη δωδεκάδα.

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Ρουμανία στην Οραντέα (2/7, 19:00, ΕΡΤ1 και LIVE από το Gazzetta), στο πλαίσιο της πρώτης φάσης των προκριματικών παραθύρων του Παγκόσμιο Κύπελλο 2027.

Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε γνωστή τη δωδεκάδα για την αναμέτρηση, με την «γαλανόλευκη» να παρατάσσεται χωρίς τον Ντίνο Μήτογλου, ο οποίος δεν έχει προλάβει να ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Από την τελική επιλογή έμειναν εκτός και οι Νίκος Πλώτας και Νίκος Τουλιάτος, οι οποίοι συμμετείχαν κανονικά στις προπονήσεις των τελευταίων ημερών, αλλά δεν συμπεριλήφθηκαν στη 12άδα για το παιχνίδι στη Ρουμανία.

Αναλυτικά η δωδεκάδα: Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιάννης Κουζέλογλου, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Περσίδης, Όμηρος Νετζήπογλου, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ.