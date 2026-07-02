Σπανούλης: «Αισθάνομαι ντροπή με την εικόνα μας»

Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε το δικό του σχόλιο για την ήττα της Εθνικής από τη Ρουμανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της Ρουμανίας. Έπαιξε εκτός έδρας για την πέμπτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και γνώρισε την ήττα με 73-66.

Ο προπονητής της Εθνικής, Βασίλης Σπανούλης, έκανε το δικό του σχόλιο για την αναμέτρηση και είπε ότι αισθάνεται ντροπή.

Όσα είπε ο Σπανούλης

«Σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ. Παίζαμε ΟΚ μέχρι εκείνο το σημείο, όμως μετά τα κάναμε όλα λάθος. Νομίζαμε ότι τελείωσε το παιχνίδι, κάποιοι σαν να ήθελαν να βάλουν ένα καλάθι παραπάνω. Σταματήσαμε να παίζουμε άμυνα, δεν είχαμε σκληράδα. Δεν αντιπροσωπεύει τη φιλοσοφία μου και την ομάδα η εικόνα στο τέλος. Πρέπει να συγκεντρωθούμε και να πάμε να κερδίσουμε την Πορτογαλία. Εκτιμώ την προσπάθεια όλων των παιδιών, που είναι εδώ, όμως έχουμε ελλείψεις. Προσωπικά αισθάνομαι ντροπή μετά από αυτό το παιχνίδι και με την εικόνα μας στο τελευταίο δεκάλεπτο».