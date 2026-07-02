Δείτε πότε θα αντιμετωπίσει η Εθνική μας ομάδα την Πορτογαλία για το game 6 του ομίλου της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η Εθνική μας ομάδα δεν κατάφερε να διαχειριστεί τη διαφορά της (14 πόντοι) κόντρα στη Ρουμανία και γνώρισε την ήττα με 73-66 στο πέμπτο της παιχνίδι στον όμιλο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Τα βλέμματα πλέον στρέφονται στο ματς με την Πορτογαλία, εκεί όπου η «επίσημη αγαπημένη» χρειάζεται τη νίκη.

Η αναμέτρηση με την Πορτογαλία θα διεξαχθεί την Κυριακή (05/07) στη «Sunel Arena» και το τζάμπολ είναι στις 19:30.