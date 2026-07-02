Η Ρουμανία θα φιλοξενήσει την Ελλάδα (02/07, 19:00 LIVE από το Gazzetta), για τα προκριματικά ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ώρα Εθνικής! Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Ρουμανία εκτός έδρας (02/07, 19:00 LIVE από το Gazzetta), ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη, μετράει μέχρι στιγμής τρεις νίκες και μία ήττα, ενώ βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου. Στον αντίποδα, η Ρουμανία είναι στην τελευταία θέση του γκρουπ με ρεκόρ μία νίκη και τρεις ήττες.

«Κοιτάμε τώρα του παράθυρο της Πέμπτης. Είναι ένα δύσκολο παράθυρο. Οι παίκτες προέρχονται από μεγάλες χρονιές και πάνω που πάνε να ξεκουραστούν πρέπει να ξανά βρουν τη φόρμα τους για να παίξουν παιχνίδια. Αλλά έτσι είναι η κατάσταση, όχι μόνο για εμάς, αλλά για όλες τις ομάδες και πρέπει να προσαρμοστούμε για να παίξουμε τα παιχνίδια», δήλωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής, Βασίλης Σπανούλης, ενόψει του αγώνα.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 19:00, με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 1.