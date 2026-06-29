Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για το γιο του που αναδείχθηκε MVP του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων.

Κατά τη διάρκεια της media day της Εθνικής, ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε για τον γιο του, που αναδείχθηκε MVP στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων.

Ο Θανάσης Σπανούλης ήταν ο πολυτιμότερος της διοργάνωσης, έχοντας μ.ο 17.6 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ ανά αγώνα, με ομοσπονδιακό τεχνικό να δηλώνει:

«Εντάξει είναι μικρός. Σίγουρα είναι ωραίο να βλέπεις το παιδί σου να προοδεύει και να βελτιώνεται. Αλλά είναι ακόμα πάρα πολύ μικρός και πρέπει να μείνει ταπεινός, να έχει υγεία και να έχει όρεξη. Τα παιδιά τα μεγαλώνουμε με τον σωστό τρόπο με την γυναίκα μου και ξέρει πολύ καλά ότι για αυτόν είμαι ο πατέρας του και για όλο τον μπασκετικό κόσμο είναι ο εαυτός του».