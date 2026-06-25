Τολιόπουλος στο Gazzetta: «Ανυπομονώ να ξεκινήσω δουλειά με τον Ομπράντοβιτς»

Ο Βασίλης Τολιόπουλος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στο Gazzetta μετά την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό σηματοδοτώντας την αρχή μία νέα εποχή στην Πράσινη ΚΑΕ.

Η είδηση που περίμεναν εδώ και χρόνια οι φίλοι του Παναθηναϊκού είναι πλέον πραγματικότητα. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στο «τριφύλλι» και μαζί του επιστρέφουν αναμνήσεις από μια εποχή που σημάδεψε την ιστορία του συλλόγου...

Δεκατέσσερα χρόνια μετά το τέλος της πρώτης του θητείας, ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Παναθηναϊκού γυρίζει ξανά στον πάγκο της ομάδας.

Η επιστροφή του Σέρβου τεχνικού είναι θέμα των ημερών και όχι άδικα! Το Gazzetta βρήκε τον Βασίλη Τολιόπουλο σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση της Allwyn για ελληνικό αθλητισμό. Ο 30χρονος διεθνής μίλησε για την επιστροφή του «Ζοτς» στον Παναθηναϊκό και όσα μπορεί να δώσει.

Ο μπασκετικός Παναθηναϊκός ζει αυτή τη στιγμή στη μέθη της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Εσύ σαν παίκτης πως το βιώνεις όλο αυτό;

«Είναι σίγουρα κάτι τεράστιο που επιστραφεί ξανά στον Παναθηναϊκό μετά από 13 χρόνια. Με τόσες επιτυχίες που έχει φέρει θα κάνει μόνο καλό σε όλους μας».

Εσένα σαν Βασίλης ποιοι είναι οι προσωπικοί σου στόχοι ενόψει της νέας σεζόν;

« Πρώτα από όλα να έχω μια σεζόν που θα έχω την υγεία μου.Επίσης να καταφέρει η ομάδα να πετύχει όλες τους στόχους της».

Υπήρχε κάτι που σε είχε εντυπωσιάση στον Ομπράντοβιτς όταν τον παρακολουθούσες;

«Ήμουν αρκετά μικρότερος τότε, αλλά θυμάμαι ότι έφτειαχνε ομάδες που ήταν πολύ ανταγωνιστικές πήρε πέντε ευρωπαϊκά με τον Παναθηναϊκό και είχε φτιάξει ένα μύθο με την ομάδα».

Ανυπομονείς να πιάσεις δουλειά μαζί του;

«Ναι σίγουρα, προς το παρόν είναι η εθνική μετά λίγη ξεκούραση και έπειτα όλοι περιμένουμε να ξεκινήσουμε».