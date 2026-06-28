Ο Μπράνκου Μπάντιο ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Σενεγάλης ενόψει των προκριματικών αγώνων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Έτοιμος να δώσει το «παρών» στους αγώνες των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 είναι ο Μπρανκού Μπάντιο. Ο Σενεγαλέζος γκαρντ (ο οποίος θα αγωνίζεται με τον Παναθηναϊκό την επόμενη χρονιά), ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της χώρας του, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα του για τους τρεις αγώνες με Ακτή Ελεφαντοστού, Μαδαγασκάρη και Κονγκό.

Ο Μπάντιο ήταν ο πρώτος σκόρερ της Σενεγάλης στα πρώτα δύο παιχνίδια των προκριματικών, έχοντας μ.ο 20.5 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Συγκεκριμένα κόντρα στη Μαδαγασκάρη πέτυχε 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ και εναντίον του Κονγκό... άγγιξε το triple double, σκοράροντας 20 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Τα ερχόμενα παιχνίδια της Σενεγάλης είναι προγραμματισμένα για τις (02/07, 21:00) κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού, στις (04/07, 21:00) με τη Μαδαγασκάρη και με το Κονγκό (05/07, 21:00), ενώ βρίσκεται στη δεύτερη θέση του β' ομίλου.