Χωρίς τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη θα αγωνιστεί η Εθνική ομάδα στα προκριματικά με την Ρουμανία και την Πορτογαλία, ενώ την προπόνηση παρακολούθησε ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος.

Η Εθνική ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη στο κλειστό της Γλυφάδας, ενόψει των δυο αγώνων των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τα προβλήματα δεν λείπουν.

Συγκεκριμένα, ο ομοσπονδιακός προπονητής δεν υπολογίζει στον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ο οποίος βγήκε νοκ άουτ για τις αναμετρήσεις με τη Ρουμανία (2/7 εκτός έδρας) και την Πορτογαλία (5/7 στη Sunel Arena) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού πήγε στην προπόνηση της Παρασκευής (26/6) που έγινε στο κλειστό της Γλυφάδας, ωστόσο ο τραυματισμός που έχει αποκομίσει από τους τελικούς της Stoiximan GBL με τον Ολυμπιακό δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί.

Ακόμη, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Ντίνου Μήτογλου, που επίσης έχει πρόβλημα τραυματισμού από τους τελικούς, ενώ στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη τέθηκε από την Παρασκευή (26/6) ο Δημήτρης Μωραΐτης, που απουσίαζε την Πέμπτη (25/6) λόγω ασθένειας.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, έδωσε το «παρών» στην προπόνηση και αφού την παρακολούθησε μίλησε προς την ομάδα, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του για το αίσιο τέλος της προσπάθειας πρόκρισης στο FIBA World Cup 2027, ενώ συνομίλησε για λίγη ώρα και με τον ομοσπονδιακό προπονητή Βασίλη Σπανούλη.