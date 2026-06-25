Την πρώτη της προπόνηση ενόψει των δύο αγώνων για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου πραγματοποίησε η Εθνική ομάδα στο κλειστό «Μάκης Λιούκας» στη Γλυφάδα.

Με τρεις απουσίες αλλά και... 15 παίκτες έδωσε ο Βασίλης Σπανούλης το «τζάμπολ» των προπονήσεων για την Εθνική ομάδα ενόψει των δύο αγώνων για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Συγκεκριμένα απουσίασαν από την πρώτη συγκέντρωση οι Ντίνος Μήτογλου και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ ήταν εκτός και ο Δημήτρης Μωραΐτης λόγω ασθένειας.

Ουσιαστικά την Πέμπτη (25/6) ξεκίνησε το βασικό στάδιο των προπονήσεων καθώς τις δύο προηγούμενες ημέρες είχαν προηγηθεί ατομικές για τους παίκτες. Όπως είναι γνωστό η Εθνική ομάδα έχει να αντιμετωπίσει τη Ρουμανία (2/7, Οραντέα, 19.00) και την Πορτογαλία (5/7, Sunel Arena, 19.30), για το τελευταίο «παράθυρο» της πρώτης φάσης των προκριματικών του FIBA World cup 2027.

Το «παρών» στις προπονήσεις σε σχέση με τις αρχικές κλήσεις, έχουν προστεθεί οι Νίκος Περσίδης, Νίκος Πλώτας και Γιάννης Καρακώστας.