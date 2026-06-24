Η ΕΟΚ έκανε γνωστό τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων ενόψει του αγώνα με την Πορτογαλία, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Ελλάδα και Πορτογαλία θα αναμετρηθούν την Κυριακή (05/07, 19:30 LIVE από το Gazzetta), για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Η ΕΟΚ έκανε γνωστό τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων, στην προσπάθεια της ελληνικής ομάδας για την πρόκριση στην τελική φάση του Κατάρ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Η Εθνική Ανδρών ολοκληρώνει την πρώτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 υποδεχόμενη την Πορτογαλία την Κυριακή, 5 Ιουλίου και ώρα 19:30, στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων, στη Sunel Arena. Η ελληνική ομάδα περιμένει τη στήριξή σας στο δρόμο για την τελική φάση που θα διεξαχθεί στο Κατάρ.

Μπορείτε να εξασφαλίσετε τη θέση σας με ένα κλικ ΕΔΩ.

Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από σήμερα (24/6) στις 14:00 μέσα από την πλατφόρμα της ticketmaster. Κάθε λογαριασμός μπορεί να αγοράσει απεριόριστο αριθμό εισιτηρίων, δηλώνοντας τα στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο και Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας), ενώ δωρεάν θα είναι η είσοδος για τα παιδιά ηλικίας έως πέντε (5) ετών, χωρίς εξασφαλισμένη θέση. Οι φίλαθλοι παρακαλούνται να συμπληρώνουν σωστά τα στοιχεία τους, καθώς θα γίνει αυστηρός έλεγχος ταυτοπροσωπίας. Ενημερώνουμε πως τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται, παρά μόνο σε περίπτωση ακύρωσης του αγώνα.

Για εισιτήρια ΑΜΕΑ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με την ticketmaster. Για πληροφορίες σχετικά με τα εισιτήρια, η επικοινωνία γίνεται στο [email protected].

Σας περιμένουμε στα Άνω Λιόσια, #pantadipla στο πλευρό της Επίσημης Αγαπημένης! Κλείστε την δική σας θέση ΕΔΩ!»