Η ΕΟΚ έκανε γνωστούς τους παίκτες που επέλεξε ο Βασίλης Σπανούλης στην Εθνική Ανδρών για το παράθυρο του Ιουλίου στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η Εθνική Ανδρών μπαίνει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, έχοντας μπροστά της τις δύο τελευταίες υποχρεώσεις του ομίλου απέναντι στη Ρουμανία εκτός έδρας και την Πορτογαλία στο Sunel Arena.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Ρουμανία στην Οραντέα στις 2 Ιουλίου (19:00) και τρεις ημέρες αργότερα (5/7, 19:30) θα υποδεχθεί την Πορτογαλία στην Αθήνα, με στόχο να ολοκληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πρώτη φάση της προκριματικής διαδικασίας.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε την προεπιλογή των 15 παικτών που θα συμμετάσχουν στην προετοιμασία της ομάδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό της Γλυφάδας. Οι διεθνείς θα αρχίσουν να ενσωματώνονται σταδιακά από τις 23 Ιουνίου, ενώ από τις 25 του μήνα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα βρίσκεται σε πλήρη σύνθεση.

Οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη: Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιάννης Κουζέλογλου, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Νάσος Μπαζίνας, Δημήτρης Φλιώνης, Όμηρος Νετζήπογλου, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, Νίκος Τουλιάτος.

Μέχρι στιγμής, η «γαλανόλευκη» έχει απολογισμό τρεις νίκες και μία ήττα στους τέσσερις πρώτους αγώνες (3-1), επίδοση που την έχει φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας και της επιτρέπει να κρατά την τύχη στα χέρια της ενόψει των τελευταίων αναμετρήσεων.