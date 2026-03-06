Η FIBA ανακοίνωσε πως η προσέλευση του κόσμου στα «παράθυρα» του Φεβρουαρίου ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 ήταν εντυπωσιακή.

Αναλυτικά αναφέρει: «Υπάρχουν πολλά να απολαύσει κανείς στο δεύτερο παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ της FIBA ​​2027.

Για ακόμη μία φορά η παρουσία του κόσμου στα γήπεδα ήταν θεαματική.

Το Μάλι άφησε άναυδη την Αγκόλα, την ομάδα από την οποία έχασε στον τελικό του AfroBasket πέρυσι. Η Δομινικανή Δημοκρατία αναστάτωσε την Νο. 1 χώρα στην παγκόσμια κατάταξη της FIBA, τις ΗΠΑ, στην Αμερική και στα ασιατικά προκριματικά, η Κίνα ανέκαμψε από δύο ήττες στο πρώτο παράθυρο κερδίζοντας την Ιαπωνία και την Κινεζική Ταϊπέι.

Η Ευρώπη είχε την Ισλανδία και την Πολωνία να κερδίζουν με buzzer-beaters, ενώ η Γαλλία και η Αυστρία άρπαξαν νίκες στα τελευταία δευτερόλεπτα των αγώνων.

Και χιλιάδες θεατές βρέθηκαν στα γήπεδα για να παρακολουθήσουν τους αγώνες, συμπεριλαμβανομένου του Mall of Asia της Μανίλα, όπου διεξήχθη το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ της FIBA ​​2023.

Ένα πλήθος 12.054 θεατών παρακολούθησε τους New Zealand Tall Blacks να νικούν τους Gilas με 69-66 στις 26 Φεβρουαρίου, ενώ 11.496 εμφανίστηκαν τρεις ημέρες αργότερα για να δουν τους Φιλιππινέζους να ηττώνται από την Αυστραλία.

Στο Okinawa Suntori Arena, 7.465 θεατές παρακολούθησαν την Κίνα να επιστρέφει από το -15 στις 26 Φεβρουαρίου για να νικήσει τελικά τους γηπεδούχους Ιάπωνες. Λίγες μέρες αργότερα στο ίδιο γήπεδο, 7.821 είδαν την Ιαπωνία να ανακάμπτει με νίκη 78-72 επί της Κορέας.

Το στάδιο Nohad Nawfal είχε και πάλι μία καταπληκτική ατμόσφαιρα με τον Λίβανο να νικά εντός έδρας τη Σαουδική Αραβία. Υπήρχαν 5.934 οπαδοί στις κερκίδες.

Στην Ευρώπη και στη Ρίγα 10.829 οπαδοί παρακολούθησουν τον εντός έδρας αγώνα της Λετονίας εναντίον της Πολωνίας στις 27 Φεβρουαρίου. Παρά το γεγονός καλύφθκε το 97% της χωρητικότητας της Xiaomi Arena, οι Πολωνοί κέρδισαν με ένα τρίποντο του Jordan Loyd στο τέλος, 84-82. Η Πολωνία επέστρεψε στη συνέχεια στην έδρα της, στο Polsat Plus Arena, και κέρδισε ξανά, με το γήπεδο να είναι 95% γεμάτο.

Η Σουηδία είχε 9.364 θεατές στο Avicii Arena να παρακολουθούν την ομάδα τους να χάνει από την Εσθονία με 88-77. Οι Σουηδοί “απάντησαν”¨ μπροστά σε ένα κοινό 6.637 ατόμων στο Ταλίν λίγες μέρες αργότερα με νίκη με 79-69.

Στο Βελιγράδι ήταν στο 94% της χωρητικότητάς της, με 7.500 κόσμο για τον αγώνα Σερβία - Τουρκία. Στο τέλος οι Τούρκοι νίκησε στο θρίλερ με 82-78. Λίγες μέρες αργότερα, στο TBF Turkcell της Κωνσταντινούπολης, το γήπεδο ήταν γεμάτο κατά 94%, με 9.422 θεατές να βλέπουν την Τουρκία να κερδίζει ξανά.

Το Μαυροβούνιο και η οικοδέσποινα Ελλάδα αντάλλαξαν μάχες στις 27 Φεβρουαρίου στο Sunel Arena στην Αθήνα με 6.730 οπαδούς παρόντες, και οι φιλοξενούμενοι χάλασαν το πάρτι με μια οριακή νίκη. Ο αγώνας Μαυροβούνιο-Ελλάδα λίγες μέρες αργότερα στο Αθλητικό Κέντρο Moraca ήταν στο 100% της πληρότητας, όπου οι Έλληνες επικράτησαν.

Την 1η Μαρτίου η Γερμανία νίκησε την Κροατία στο Telekom Dome που είχε χωρητικότητα 6.032 θεατών. Λίγες μέρες πριν, το γήπεδο KC Drazen Petrovic ήταν γεμάτο κατά 93%, καθώς η Κροατία νίκησε τη Γερμανία σε μια πραγματικά συναρπαστική αναμέτρηση.

Υπήρχαν και άλλα γήπεδα με 100% πληρότητα, όπως η εντός έδρας αναμέτρηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με την Ελβετία στο Mejdan και η αναμέτρηση της Ισπανίας με την Ουκρανία στο Οβιέδο.

Το Metro Arena της Φινλανδίας ήταν στο 86% της πληρότητας με 6.822 θεατές την 1η Μαρτίου για την οριακή νίκη των Susijengi επί του Βελγίου.

Υπήρχαν 7.900 Ιταλοί οπαδοί (98% πληρότητα) στο Modigliani Forum, στις 2 Μαρτίου, όπου οι Azzurri νίκησαν τη Μεγάλη Βρετανία για δεύτερη φορά στο παράθυρο.

Κι άλλα παιχνίδια όμως είχαν σχεδόν απόλυτη πληρότητα. Η Γεωργία είχε την υποστήριξη 7.100 θεατών στο Tbilisi Arena στις 2 Μαρτίου, καθώς νίκησε τη Δανία για δεύτερη φορά στη διαδικασία των Παραθύρων.

Στην Αμερική, στο Polideportivo Alexis Arguello, το οποίο ήταν κατά 96% γεμάτο με 7.641 θεατές το Μεξικό νίκησε τη Νικαράγουα στις 26 Φεβρουαρίου. Υπήρχαν επίσης 6.825 οπαδοί για να δουν τους "La Azul y Blanco" στον αγώνα τους εναντίον της Δομινικανής Δημοκρατίας την 1η Μαρτίου.

Στην Πόλη του Παναμά είχε 5.778 θεατές στις 27 Φεβρουαρίου και οι "Los Canaleros" επικράτησαν της Κούβας σε ένα θρίλερ με 84-81.

Εορταστικές σκηνές είχαμε και στο Ντακάρ, στο Stade Marius N'Diaye, με πλήθος 3.500 οπαδών να επευφημούν τη Σενεγάλη σε καθέναν από τους τρεις αγώνες της, μια ήττα από την Ακτή Ελεφαντοστού στην πρεμιέρα ακολουθούμενη από τεράστιες νίκες επί της Μαδαγασκάρης και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό».