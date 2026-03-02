Σπανούλης: «Δείξαμε χαρακτήρα, είμαι περήφανος για τα παιδιά»

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας Βασίλης Σπανούλης απένειμε τα εύσημα στους διεθνείς για τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί του Μαυροβουνίου στην Ποντγκόριτσα.

Η Εθνική ομάδα απάντησε στο Μαυροβούνιο με σπουδαία εμφάνιση στην Ποντγκόριτσα παίρνοντας ρεβάνς για την εντός έδρας ήττα στη Sunel Arena, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ο Βασίλης Σπανούλης είχε κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένος από την απόδοση των παικτών του, που έβγαλαν στο παρκέ όσα σχεδίασαν τις δυο τελευταίες ημέρες.

«Είναι ακόμη πιο σημαντικό το ότι βγάλαμε αντίδραση ακόμη και από το να κάναμε δύο νίκες. Τα παιδιά κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι και σήμερα παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ σε άμυνα και επίθεση. Οι συνεργάτες μου έκαναν πολύ καλή δουλειά όλη τη βδομάδα που έλειπα, στο πρώτο παιχνίδι δεν είχαμε υπομονή, τα παιδιά όμως κατάλαβαν ότι πρέπει να παίξουμε σε διαφορετική ένταση, να γυρίσουμε καλύτερα την μπάλα, να βρούμε τον ελεύθερο παίκτη και το κάναμε» δήλωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής στην κάμερα της ΕΡΤ.

Και πρόσθεσε: «Η σημερινή νίκη ήταν πάρα πολύ σημαντική, σε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, αλλά τα παιδιά είναι συνηθισμένα. Θέλουμε τα παιδιά να επιστρέψουν στις ομάδες τους, να είναι υγιή και να τους έχουμε στο επόμενο καλοκαίρι. Πάνω από όλα είναι η ειρήνη στον κόσμο, δυστυχώς δεν γίνονται ωραία πράγματα. Ελπίζω να βρεθεί λύση γιατί η ειρήνη είναι πάνω από όλα και δεν πρέπει να χάνονται ζωές. Ο κόσμος μας ήταν καταπληκτικός, ακούγονταν παρότι ήταν πιο λίγοι. Ήταν το πάθος, η καρδιά του Έλληνα, η αγάπη για το έθνος μας. Μας βοήθησαν πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε».

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε ο Βασίλης Σπανούλης, είπε: «Είχαμε ένα συνολικά εξαιρετικό παιχνίδι. Τα παιδιά αντέδρασαν μετά την κακή εμφάνιση που κάναμε στην Αθήνα. Σήμερα ήμασταν εξαιρετική σε άμυνα κι επίθεση, είχαμε αποστάσεις, μοιράσαμε σωστά την μπάλα και βελτιωθήκαμε στο κομμάτι των ριμπάουντ. Δείξαμε για μια ακόμη φορά ότι το ελληνικό έθνος έχει χαρακτήρα, το ελληνικό μπάσκετ έχει προσωπικότητες και είμαι περήφανος για τα παιδιά. Για μας ήταν πολύ σημαντικό να κερδίσουμε μετά την ήττα, έχουμε ακόμη αρκετά παιχνίδια μπροστά μας. Πάμε βήμα-βήμα, πρέπει να απολαύσουμε αυτή τη νίκη. Θέλω να είναι τα παιδιά υγιή, να παίζουν στις ομάδες τους και τους περιμένουμε στο επόμενο παράθυρο. Το Μαυροβούνιο μάς εξέπληξε στο πρώτο ματς με τη σκληράδα και την ένταση που έβγαλαν, υποτιμήσαμε το παιχνίδι και είδαμε ότι όλοι μπορούν να παίξουν καλό μπάσκετ. Είδαμε βίντεο, όλα τα παιδιά έκαναν ένα βήμα μπροστά και σήμερα δείξαμε τη δυναμική μας και πόσο καλή ομάδα είμαστε».

