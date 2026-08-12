Εθνική Παίδων: Η αντίπαλός της για τις θέσεις 5-8 του EuroBasket U16
Το πάλεψε μέχρι τα τελευταία λεπτά, αλλά η Εθνική Παίδων δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήρια για τα ημιτελικά. Γνώρισε την ήττα από τη Λετονία με 92-80 και έτσι θα παίξει για τις θέσεις 5-8 του EuroBasket U16.
Η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει την Πολωνία την Παρασκευή (14/08), η οποία γνώρισε την ήττα από την Ισπανία με 86-74. Το άλλο ζευγάρι για τις θέσεις 5-8, θα προκύψει από τους ηττημένους των αναμετρήσεων Ρουμανία - Γαλλία και Λιθουανία - Γερμανία.
Η ώρα έναρξης της αναμέτρησης της Εθνικής, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή από τη FIBA.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.