Η Εθνική Παίδων θα αντιμετωπίσει την Πολωνία για τις θέσεις 5-8 του EuroBasket U16.

Το πάλεψε μέχρι τα τελευταία λεπτά, αλλά η Εθνική Παίδων δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήρια για τα ημιτελικά. Γνώρισε την ήττα από τη Λετονία με 92-80 και έτσι θα παίξει για τις θέσεις 5-8 του EuroBasket U16.

Η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει την Πολωνία την Παρασκευή (14/08), η οποία γνώρισε την ήττα από την Ισπανία με 86-74. Το άλλο ζευγάρι για τις θέσεις 5-8, θα προκύψει από τους ηττημένους των αναμετρήσεων Ρουμανία - Γαλλία και Λιθουανία - Γερμανία.

Η ώρα έναρξης της αναμέτρησης της Εθνικής, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή από τη FIBA.