Τολιόπουλος: «Bάλαμε τον εγωισμό μας μπροστά»

Ο Βασίλης Τολιόπουλος εξήγησε ότι το ζητούμενο για την Εθνική στο Μαυροβούνιο ήταν να αποδείξει ότι είναι ποιοτική ομάδα.

Η Εθνική Ανδρών πέρασε νικηφόρα από το Moraca Sports Centre, επικρατώντας του Μαυροβουνίου με 65-79 για τα προκριματικά του FIBA World Cup 2027 και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα.

Από την πλευρά του, ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, Βασίλης Τολιόπουλος ανέφερε στην κάμερα της ΕΡΤ: «Είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίσαμε, έπρεπε να δείξουμε ότι είμαστε πιο ποιοτική ομάδα. Παίξαμε πολύ καλή άμυνα και σήμερα στην επίθεση ήμασταν καλύτεροι. Την Παρασκευή δεν μπήκαν τα σουτ, αν και είχαμε καλές προϋποθέσεις. Σήμερα ήμασταν σε πολύ καλύτερη μέρα. Δεν μας άρεσε καθόλου που χάσαμε στην έδρα μας, θέλαμε να αποδείξουμε ότι έχουμε διαφορά από το Μαυροβούνιο. Όλοι ήμασταν πολύ αποφασισμένοι, συγκεντρωμένοι και τα καταφέραμε.

Ο κόουτς είπε να μπούμε πιο αποφασισμένοι, το Μαυροβούνιο είχε περισσότερα ριμπάουντ και δεν γίνεται να το επιτρέπουμε αυτό. Σήμερα ήμασταν κάπως καλύτερα σε αυτό το παιχνίδι, βάλαμε τον εγωισμό μας μπροστά και κερδίσαμε. Αντιδράσαμε με ψυχραιμία όταν το Μαυροβούνιο επέστρεψε στο ματς, γυρίσαμε καλά την μπάλα, βάλαμε κάποια εύκολα καλάθια και φτάσαμε στη νίκη. Τώρα γυρίζουμε στις ομάδες μας και το καλοκαίρι θα είμαστε και πάλι στη διάθεση της Εθνικής για να πάρουμε τις νίκες που χρειάζεται. Ο κόσμος είναι καταπληκτικός, όπου και να πάμε μας στηρίζει, είναι ο έκτος παίκτης μας».