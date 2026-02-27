Εθνική Ανδρών: Πρόβλημα στη γάμπα ο Ρογκαβόπουλος
Το Μαυροβούνιο υποχρέωσε την Εθνική στην πρώτη ήττα στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027 και πλέον υποδέχεται την ελληνική ομάδα στην Ποντγκόριτσα το βράδυ της Δευτέρας 2/3.
Η Εθνική πλήρωσε την αστοχία της στο μακρινό σουτ, τελειώνοντας τον αγώνα με 6/34 τρίποντα και υποχώρησε στο 2-1 στα «παράθυρα» της FIBA.
Από την πλευρά του, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αγωνίστηκε ξανά με το εθνόσημο έπειτα από δυο χρόνια, ωστόσο η συμμετοχή του στο δεύτερο ματς με το Μαυροβούνιο είναι αμφίβολη.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε για πιθανές αλλαγές στη 12άδα για τον αγώνα στην Ποντγκόριτσα, τονίζοντας σχετικά: «Θα δούμε πώς θα είναι ο Ρογκαβόπουλος γιατί είχε ένα πρόβλημα με την γάμπα του. Αν δεν είναι ο Νίκος, θα είναι ο Κακλαμανάκης».
Ο διεθνής παίκτης του Παναθηναϊκού είχε 2 πόντους με 1/1 δίποντο, 0/3 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος στα 12:51 που έμεινε στο παρκέ της SUNEL Arena.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.