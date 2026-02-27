Η Εθνική Ανδρών υποδέχεται το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena για τα προκριματικά του FIBA World Cup 2027 (27/2, 19:00, LIVE από το Gazzetta) - Η 12άδα του Βασίλη Σπανούλη.

Η Εθνική Ανδρών υποδέχεται το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena των Άνω Λιοσίων (19:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του FIBA World Cup 2027.

Η ελληνική ομάδα, που είχε κάνει το 2/2 στο πρώτο «παράθυρο», τον Νοέμβριο, απέναντι σε Ρουμανία και Πορτογαλία, θέλει να συνεχίσει να βάζει τις βάσεις ώστε να βρεθεί το καλοκαίρι του 2027 στα τελικά του Κατάρ.

Ο Βασίλης Σπανούλης κατέληξε στη 12άδα, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να επιστρέφει στις υποχρεώσεις της Εθνικής Ελλάδας για πρώτη φορά μετά τον αγώνα με την Ολλανδία στις 26/2/2024, στο πλαίσιο των προκριματικών του EuroBasket 2025.

Η 12άδα της Εθνικής