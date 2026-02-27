Εθνική Ανδρών: Η 12άδα για τον αγώνα με το Μαυροβούνιο
Η Εθνική Ανδρών υποδέχεται το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena των Άνω Λιοσίων (19:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του FIBA World Cup 2027.
Η ελληνική ομάδα, που είχε κάνει το 2/2 στο πρώτο «παράθυρο», τον Νοέμβριο, απέναντι σε Ρουμανία και Πορτογαλία, θέλει να συνεχίσει να βάζει τις βάσεις ώστε να βρεθεί το καλοκαίρι του 2027 στα τελικά του Κατάρ.
Ο Βασίλης Σπανούλης κατέληξε στη 12άδα, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να επιστρέφει στις υποχρεώσεις της Εθνικής Ελλάδας για πρώτη φορά μετά τον αγώνα με την Ολλανδία στις 26/2/2024, στο πλαίσιο των προκριματικών του EuroBasket 2025.
Η 12άδα της Εθνικής
- Κώστας Αντετοκούνμπο
- Βασίλης Χαραλαμπόπουλος
- Νίκος Χουγκάζ
- Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
- Γιαννούλης Λαρεντζάκης
- Ντίνος Μήτογλου
- Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ
- Δημήτρης Μωραΐτης
- Όμηρος Νετζήπογλου
- Κώστας Παπανικολάου
- Νίκος Ρογκαβόπουλος
- Βασίλης Τολιόπουλος
