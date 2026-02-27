Ο Βασίλης Τολιόπουλος μιλώντας μετά το τέλος στην μεικτή ζώνη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην τελευταία φάση και στην άστοχη προσπάθειά του για την παράταση.

Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε την ήττα στην SUNEL Arena από το Μαυροβούνιο με 67-65 αλλά στο τέλος είχε την ευκαιρία για να στείλει το ματς στην παράταση.

Όμως το floater που επιχείρησε ο Βασίλης Τολιόπουλος δεν βρήκε στόχο και πλέον στρέφουν άπαντες το ενδιαφέρον τους στην αναμέτρηση της Ποντγκόριτσα την ερχόμενη Δευτέρα (2/3, 20:00) όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο ίδιος ο διεθνής γκαρντ.

Για την τελευταία φάση και την άστοχη προσπάθειά του για την ισοφάριση και την παράταση: «Στόχος μου ήταν να εκτελέσω το σύστημα που είχαμε σχεδιάσει με το fake screen. Με τον Κώστα είχαμε συμφωνήσει να προσπαθήσω να πάρω την επαφή και να κερδίσω φάουλ για βολές. Επιχείρησα να επιτεθώ στον πιο ψηλό αντίπαλο, να τον χτυπήσω στα πόδια, και πήρα το floater, που είναι μέρος του παιχνιδιού μου. Αστόχησα.Ξέρω ότι είναι μεγάλο το βάρος, ειδικά όταν αγωνίζεσαι με την εθνική ομάδα. Όμως πρέπει να προχωρήσουμε, να κάνουμε μια καλύτερη εμφάνιση την Δευτέρακαι να κερδίσουμε».

Για το γεγονός ότι το ματς πήγε στον πόντο: «Με 6/34 τρίποντα, 13 επιθετικά ριμπάουντ το Μαυροβούνιο και γενικά πολλά επιθετικά ριμπάουντ εδώ στην έδρα σου είναι λογικό ότι θα πάει στον πόντο. Πρέπει να βελτιώσουμε αυτά τα στοιχεία για να μπορέσουμε να πάρουμε τη νίκη τη Δευτέρα.»

Για τα χαμηλά ποσοστά ευστοχίας: «Ήμασταν πάρα πολύ άστοχοι. Προσωπικά, πρώτη φορά σε οποιαδήποτε ομάδα έχω βρεθεί συναντώ τέτοια αστοχία. Είναι λογικό. Δεν έχουμε τον αγωνιστικό ρυθμό για να έρθεις να παίξεις σε μια νέα ομάδα που δεν έχει κάνει ούτε μια προπόνηση μαζί. Ας μην ψάχνουμε για δικαιολογίες. Θα γίνουμε καλύτεροι, θα δούμε τι κάναμε λάθος.»

Για το γεγονός ότι στελεχώνουν την Εθνική παίκτες της Euroleague: «Όλοι θέλουμε να βρισκόμαστε στην Εθνική. Αγαπάμε την ομάδα, θέλουμε να φοράμε τη φανέλα της, να παλεύουμε για τη χώρα και να συμμετέχουμε σε μεγάλες διοργανώσεις. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και σίγουρα οι ομάδες που συνεργάζονται καλά με την ΕΟΚ και μπορούμε να ερχόμαστε».

Για το κλίμα στην Εθνική ομάδα: «Πάντα υπήρχε πολύ καλό κλίμα. Δεν δημιουργήθηκε μόνο μετά το μετάλλιο. Είμαστε φίλοι μεταξύ μας, είναι οικογενειακό το κλιμα. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. ατμόσφαιρα. Πρέπει να παίζουμε και καλά. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο, αλλά οφείλουμε να βρούμε τον τρόπο να αποδώσουμε καλύτερα και να πάρουμε τις νίκες.»