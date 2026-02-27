Δείτε τις καλύτερες στιγμές από την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στο Μαυροβούνιο και το πώς ήρθε η ήττα στην SUNEL Arena.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παρουσιάστηκε αγνώριστο στην αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής των Προκριματικών του World Cup 2027 και γνώρισε την πρώτης της ήττα καθώς το Μαυροβούνιο επικράτησε μέσα στα Λιόσια με 65-67.

Η Εθνική Ελλάδας είχε μόλις 6/34 τρίποντα και με το ποσοστό του 17% ήταν εκ των πραγμάτων πολύ δύσκολο να φτάσει στην τελική επικράτηση. Για την γαλανόλευκη πρώτος σκόρερ ήταν ο Κώστας Αντετοκούνμπο ο οποίος είχε 13 πόντους (5/6δίπ., 3/5β.) και 4 ριμπάουντ, ενώ άλλους 12 πόντους πρόσθεσε ο Κώστας Παπανικολάου (3/6διπ., 2/7τρ., 6ριμπ., 3ασ.)