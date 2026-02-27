Ο Κώστας Αντετοκούνμπο πρόσφερε σκορ και θέαμα με το... καλησπέρα στην αναμέτρηση της Ελλάδας με το Μαυροβούνιο, κάνοντας δύο εμφατικά καρφώματα.

Η Εθνική Ελλάδος φιλοξενεί το Μαυροβούνιο στη «Sunel Arena» με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να προσφέρει θέαμα με το... καλησπέρα στην αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα ο σέντερ του Άρη πραγματοποίησε δύο εμφατικά καρφώματα, χαρίζοντας δύο highlights στο ματς. Το πρώτο προήλθε έπειτα από κλέψιμο του ίδιου και στη συνέχεια απογειώθηκε με το ένα χέρι στο καλάθι των αντιπάλων του.

Μετέπειτα ο Τολιόπουλος έκανε την ασίστ και ο Κώστας κρεμάστηκε με τα δύο χέρια στο στεφάνι των Μαυροβούνιων.