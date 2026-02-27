Εθνική Ελλάδας: Με Μήτογλου απέναντι στο Μαυροβούνιο - Η 12άδα

Εθνική Ελλάδας: Με Μήτογλου απέναντι στο Μαυροβούνιο - Η 12άδα

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Ο Ντίνος Μήτογλου με την Εθνική

Ο Ντίνος Μήτογλου έθεσε εαυτόν στην διάθεση της Εθνικής και με την προσθήκη του διεθνούς φόργουορντ οριστικοποιήθηκε η 12άδα για το ματς της Ελλάδας με το Μαυροβούνιο.

Με μια προσθήκη της τελευταίας στιγμής θα παραταχθεί η Ελλάδα στα παιχνίδια απέναντι στο Μαυροβούνιο. Ο λόγος για τον Ντίνο Μήτογλου.

Ο Ντίνος Μήτογλου αρχικά δεν ήταν στις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη, καθώς είναι από τους «φορτωμένους» διεθνείς με πολλά ματς στα πόδια του. Παρόλα αυτά, ο ίδιος ήταν σε επικοινωνία με το επιτελείο και εξέφρασε την επιθυμία του να παίξει, με τον Παναθηναϊκό να δίνει το πράσινο φως και τον παίκτη να ενσωματώνεται στην Εθνική.

Μετά και την προσθήκη του Ντίνου Μήτογλου, οριστικοποιήθηκε η 12άδα που θα παρατάξει ο Βασίλης Σπανούλης στο ματς απέναντι στο Μαυροβούνιο (19:00) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αναλυτικά η 12άδα του Βασίλη Σπανούλη:

 

Ρογκαβόπουλος, Λαρεντζάκης, Μωραΐτης, Τολιόπουλος, Καλαϊτζάκης, Χαραλαμπόπουλος, Παπανικολάου, Χουγκάζ, Κ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου, Ε. Μήτρου-Λονγκ, Νετζήπογλου.

