Εθνική Ελλάδας: Με Μήτογλου απέναντι στο Μαυροβούνιο - Η 12άδα
Με μια προσθήκη της τελευταίας στιγμής θα παραταχθεί η Ελλάδα στα παιχνίδια απέναντι στο Μαυροβούνιο. Ο λόγος για τον Ντίνο Μήτογλου.
Ο Ντίνος Μήτογλου αρχικά δεν ήταν στις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη, καθώς είναι από τους «φορτωμένους» διεθνείς με πολλά ματς στα πόδια του. Παρόλα αυτά, ο ίδιος ήταν σε επικοινωνία με το επιτελείο και εξέφρασε την επιθυμία του να παίξει, με τον Παναθηναϊκό να δίνει το πράσινο φως και τον παίκτη να ενσωματώνεται στην Εθνική.
Μετά και την προσθήκη του Ντίνου Μήτογλου, οριστικοποιήθηκε η 12άδα που θα παρατάξει ο Βασίλης Σπανούλης στο ματς απέναντι στο Μαυροβούνιο (19:00) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Αναλυτικά η 12άδα του Βασίλη Σπανούλη:
Ρογκαβόπουλος, Λαρεντζάκης, Μωραΐτης, Τολιόπουλος, Καλαϊτζάκης, Χαραλαμπόπουλος, Παπανικολάου, Χουγκάζ, Κ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου, Ε. Μήτρου-Λονγκ, Νετζήπογλου.
