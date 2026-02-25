Χαραλαμπίδης: «Η Εθνική ομάδα δεν μπορεί να είναι ποτέ μια υποχρέωση»

Για το αγωνιστικό πλάνο της Εθνικής Ελλάδος, αλλά και για τα ματς με το Μαυροβούνιο αναφέρθηκε ο Κώστας Χαραλαμπίδης στις δηλώσεις του.

Η Εθνική Ελλάδος μπάσκετ συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει των δύο αγώνων κόντρα στο Μαυροβούνιο, με τον Κώστα Χαραλαμπίδη να αναφέρεται σε δηλώσεις του ενόψει των αναμετρήσεων.

Ο διεθνής assistant coach του Βασίλη Σπανούλη τοποθετήθηκε για τη διάθεση που δείχνουν οι παίκτες στην προπόνηση, παρά το βεβαρυμένο πρόγραμμα, ενώ μίλησε και για το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Χαραλαμπίδης:

Για τα δύο παιχνίδια με το Μαυροβούνιο: «Σε τέτοιους ομίλους με λίγες ομάδες και λίγα παιχνίδια, το διακύβευμα είναι πάντα η νίκη για την Εθνική μας. Μετά από αυτό που “χτίσαμε” το καλοκαίρι και στο “παράθυρο” του Νοεμβρίου πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό. Απέναντι σε μια ομάδα που έχει δυνατότητες και μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα, πρέπει να είμαστε 100% αποτελεσματικοί σε ό,τι έχουμε να κάνουμε την Παρασκευή (27/02)».

Για το αγωνιστικό πλάνο ενόψει του πρώτου αγώνα (27/02): «Το κυρίαρχο είναι να δούμε ποιοι δώδεκα παίκτες θα στελεχώσουν την ομάδα, γιατί δε γνωρίζουμε ποιοι θα βρίσκονται. Άλλαξαν και τον νατουραλιζέ τους τελευταία στιγμή, οπότε περιμένουμε να δούμε, κάνοντας και τις προσαρμογές μας ανάλογα με το ρόστερ που θα έχουν. Είναι μια ομάδα σκληροτράχηλη, έχει χαρακτήρα, έχει μπασκετική “ταυτότητα” και νομίζω πως θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί τόσο στο αμυντικό κομμάτι όσο και στο επιθετικό, να “διαβάσουμε” σωστά αυτά που θα μας δίνουν για να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις».

Για το ότι οι παίκτες έρχονται με τρομερή διάθεση στην Εθνική, παρά το βεβαρυμένο πρόγραμμα: «Η Εθνική ομάδα δε μπορεί να είναι ποτέ μια υποχρέωση. Είναι η χαρά του αθλητή να συμμετέχει. Το βλέπουμε αυτό από τα παιδιά, με την παρουσία τους, τη διάθεσή τους, την ενέργεια που δείχνουν εντός και εκτός προπονήσεων. Αυτήν τη στιγμή η ομάδα έχει μια βάση παικτών που είναι στο επίπεδο της EuroLeague, αλλά και από πίσω υπάρχουν παιδιά που μπορούν να στελεχώσουν την ομάδα.

Υπάρχει μια αρκετά καλή μαγιά την οποία οφείλουμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο, γιατί πάντα στα “παράθυρα” δημιουργούνται ομάδες ειδικών συνθηκών, οπότε πάντα πρέπει κι εμείς να κάνουμε τις προσαρμογές μας ανάλογα με τα παιδιά που θα παίξουν και θα πλαισιώσουν την ομάδα».

Για τη διαχείριση των παικτών που έχουν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση: «Η διάθεση των παιδιών να έρθουν και να συμμετέχουν δε δείχνει πως έχουν κάποια κούραση στο μυαλό τους ή ότι θα θέλουν ιδιαίτερη διαχείριση. Ο κόουτς είναι του σκεπτικού πως η κούραση είναι στο μυαλό και πρέπει να τη βγάλεις απ’ αυτό. Έρχεσαι να συνεισφέρεις με όποιον τρόπο μπορείς, σε μια Εθνική με δύο παιχνίδια σε τρεις μέρες. Είναι και λίγο θέμα νοητικό, που αποτελεί θέμα διαχείρισης και των παιδιών και του προπονητικού staff απέναντι σε αυτά».

Για το ότι η κατάκτηση του μεταλλίου «έδεσε» ακόμα περισσότερο τη σχέση κόσμου-Εθνικής: «Ο κόσμος αναγνωρίζει την προσπάθεια που γίνεται και ειδικά μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία του καλοκαιριού με την κατάκτηση του μεταλλίου και νομίζω πως θα ανταποκριθεί όπως ανταποκρίνεται πάντα τα τελευταία χρόνια. Του αρέσει και να έχει απαιτήσεις απ’ την Εθνική και είναι σωστό αυτό, γιατί κι εμείς έχουμε απαιτήσεις απ’ τους ίδιους μας τους εαυτούς και απ’ τα παιδιά.

Έχουμε βάλει ψηλά τον πήχη μετά την κατάκτηση του μεταλλίου. Για να το προσωποποιήσω λίγο, όντας ο κόουτς Σπανούλης στον πάγκο αυτής της ομάδας δε μπορούμε να ζητάμε τίποτα λιγότερο από το μέγιστο που μπορεί να καταφέρει».