Βουλγαρία-Ελλάδα 65-67: Νίκη-θρίλερ για την Εθνική Νεανίδων και τώρα... 5η θέση
Η Εθνική Νεανίδων πήρε τη νίκη απέναντι στη Βουλγαρία με 67-65 στην Τουλτσέα της Ρουμανίας, στο πλαίσιο των αγώνων κατάταξης για τις θέσεις 5-8 του Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας.
Η Ελλάδα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 24-17 στο τέλος της πρώτης περιόδου, έχοντας τις Ζορμπαλά, Χλιαουτάκη και Βίγκα σε πρώτο πλάνο. Η Βουλγαρία αντέδρασε στη συνέχεια και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 37-35. Το ματς εξελίχθηκε σε ντέρμπι μέχρι το φινάλε. Η Ελλάδα ανέκτησε το προβάδισμα στην τρίτη περίοδο, όμως οι Βουλγάρες απάντησαν και έκλεισαν το δεκάλεπτο στο 53-51. Στην τελευταία περίοδο οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι, με τη Ζορμπαλά να κάνει το 63-64 στα 57'' και την Τουμπανιάρη να ευστοχεί σε δύο βολές για το 63-66 στα 24.3''. Η Στανισλάβοβα μείωσε σε 65-66, όμως η Ζορμπαλά έβαλε μία από τις δύο βολές που εκτέλεσε, διαμορφώνοντας το τελικό 65-67. Η Σιβέριο αστόχησε στην τελευταία επίθεση και η Εθνική Νεανίδων πανηγύρισε τη νίκη.
Η ομάδα του Βασίλη Μασλαρινού θα αντιμετωπίσει την Ισλανδία την Κυριακή (9/8, 16:00), στο τελευταίο της παιχνίδι στη διοργάνωση, με στόχο την κατάκτηση της 5ης θέσης.
Διαιτητές: Μαρτίνς, Ζντράβκοβιτς, Ιούρι
Τα δεκάλεπτα: 17-24, 37-35, 53-51, 65-67
Βουλγαρία (Γκεοργκίεβα): Πέτροβα, Κοέβα 7 (1), Γκεοργκίεβα 5 (1), Κοτσέβα 6 (1), Κιτσούκοβα 12 (1), Σιβέριο 10, Μιλένοβα 14, Μπορισόβα, Μπακάλοβα, Στανισλάβοβα 11
Ελλάδα (Μασλαρινός): Κακαρά, Φουστέρη 4, Προδρομίδη 3 (1), Χλιαουτάκη 7, Τσιανάκα 11 (1), Βίγκα 11 (1), Ζορμπαλά 12 (1), Υφαντοπούλου 1, Τουμπανιάρη 16, Καμπάκα, Σαμαντά 2, Καβελίδη
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