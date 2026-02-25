Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ κουβαλάει έναν τραυματισμό στο δάχτυλο, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να τον αφήσει εκτός Εθνικής, με τον αδερφό του, Ελάιζα, να καλείται από τον Βασίλη Σπανούλη και να παίρνει την θέση του Γκαρντ της Νάπολι.

Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ ήταν ο μεγάλος άτυχος της Νάπολι, με τον Έλληνα γκαρντ να τραυματίζεται στο δάχτυλο και τις εξετάσεις να δείχνουν κάταγμα. Παρόλα αυτά, εκείνος προπονείται κανονικά με την Εθνική μας, καθώς επιθυμεί όσο τίποτα να αγωνιστεί στο παράθυρο και να ενισχύσει τη χώρα μας στα ματς με το Μαυροβούνιο.

Η Νάπολι από πλευράς της, είναι σε διαπραγματεύσεις με την ΕΟΚ για τον παίκτη και δεν επιθυμεί ο αθλητής της να παίξει με κάταγμα στο δάχτυλο. Έτσι, στην ΕΟΚ, κάλεσαν και τον Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ στις προπονήσεις, ώστε, εάν δεν βγει άκρη με την Νάπολι, η Εθνική μας να μην μείνει χωρίς νατουραλιζέ.

Ναζ και Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ ήταν και στο προηγούμενο παράθυρο, με τον έναν να παίζει στο ένα παιχνίδι και τον άλλον στο άλλο.

Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ μάλιστα είχε παραχωρήσει και μεγάλη συνέντευξη στο Gazzetta εκείνη την περίοδο, όπου μεταξύ άλλων, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός πως εκείνος και ο αδερφός του θεωρούνται νατουραλιζέ.