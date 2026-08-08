Η Εθνική Κορασίδων επικράτησε της Δανίας με 74-65, τερμάτισε πρώτη στον όμιλό της και πλέον προετοιμάζεται για τον ημιτελικό κόντρα στη Νορβηγία.

Η Εθνική Κορασίδων ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη φάση του EuroBasket U16 Β’ Κατηγορίας, καθώς επικράτησε της Δανίας με 74-65 στα Ιωάννινα και κατέκτησε την κορυφή του Ε’ ομίλου.

Οι δύο ομάδες βρίσκονταν κοντά στο σκορ και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τη Δανία να περνά για λίγο μπροστά με 22-20. Η Εθνική αντέδρασε και με τις Τουλούπη, Μανάβη και Χουσελά βρήκε ξανά λύσεις, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με μικρό προβάδισμα. Το σκηνικό δεν άλλαξε στην τρίτη περίοδο. Η Ελλάδα κρατούσε σταθερά το προβάδισμα, χωρίς όμως να μπορεί να ξεφύγει. Βλάχου, Ιτόγια και Μανάβη έδωσαν σημαντικές λύσεις, με τη διαφορά να φτάνει στους επτά πόντους (47-40).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο η Εθνική κράτησε τον έλεγχο. Η Ιτόγια και η Μπεκίρι έδωσαν σημαντικές λύσεις από τη γραμμή των βολών και, παρά την προσπάθεια της Δανίας να επιστρέψει, η Ελλάδα παρέμεινε ψύχραιμη στο φινάλε. Με τις κρίσιμες βολές στο τελευταίο λεπτό, η ομάδα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος «κλείδωσε» τη νίκη με 74-65 και μαζί την πρώτη θέση στον όμιλο.

Πλέον, η Ελλάδα στρέφει την προσοχή της στα νοκ άουτ. Στις 10 Αυγούστου θα αντιμετωπίσει τη Νορβηγία στον ημιτελικό, με φόντο την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης που φιλοξενείται στα Ιωάννινα.

Διαιτητές: Γκιόργκι (Νορβηγία), Τζέκοβιτς (Κόσοβο), Τουομαάλα (Φινλανδία)

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 34-31, 51-46, 74-65

Ελλάδα (Ανδρεοπούλου): Κυναμέα, Μηλιτσοπούλου, Τουλούπη 11, Βουγιούκα, Σκούμα 8, Χουσελά 3 (1), Μπεκίρι 10 , Λάσκαρη, Μανάβη 8 (1), Ιτόγια 20 (1), Βλάχου 14 (7 ριμπ.)