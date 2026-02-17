Ισπανία: Ο Καρντάνεας του Περιστερίου στις κλήσεις των προκριματικών του Παγκοσμίου
Η Ισπανία θα κοντραριστεί με Ουκρανία, πρώτα στις 27/2 στη Ρίγα και στη συνέχεια στο Οβιέδο για τα παράθυρα του Παγκοσμίου του 2027. Ο Τσους Ματέο ανακοίνωσε τις κλήσεις των παικτών και για ακόμα μια φορά βρίσκεται μέσα ο Αλβάρο Καρντένας του Περιστερίου.
Ξεχωρίζει και το όνομα του έμπειρου Πιέρ Οριόλα που αγωνίστηκε στην ΑΕΚ στο παρελθόν, ενώ υπάρχουν και δύο παίκτες Euroleague, ο Αλμάνσα και ο Νόγκες.
Ξεχωρίζουν και τα ονόματα του Χάιμε Φερνάντεθ, του Παουλί, του Γκιέρα και του Γιούστα. Ο Καρντένας είναι ο μοναδικός παίκτης που αγωνίζεται εκτός Ισπανίας
Δείτε τις κλήσεις
🚨 OFICIAL | 𝟏𝟔 𝐣𝐮𝐠𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 en la convocatoria de @MateoChus para los próximos dos partidos de #LaFamilia‼️— Baloncesto España (@BaloncestoESP) February 17, 2026
🏆 Clasificación @FIBAWC
📆 23 de febrero al 2 de marzo @aytoviedo | #SomosEquipo pic.twitter.com/h2tqVW71t4
