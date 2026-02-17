O Αλβάρο Καρντένας βρίσκεται στις κλήσεις της Ισπανίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου.

Η Ισπανία θα κοντραριστεί με Ουκρανία, πρώτα στις 27/2 στη Ρίγα και στη συνέχεια στο Οβιέδο για τα παράθυρα του Παγκοσμίου του 2027. Ο Τσους Ματέο ανακοίνωσε τις κλήσεις των παικτών και για ακόμα μια φορά βρίσκεται μέσα ο Αλβάρο Καρντένας του Περιστερίου.

Ξεχωρίζει και το όνομα του έμπειρου Πιέρ Οριόλα που αγωνίστηκε στην ΑΕΚ στο παρελθόν, ενώ υπάρχουν και δύο παίκτες Euroleague, ο Αλμάνσα και ο Νόγκες.

Ξεχωρίζουν και τα ονόματα του Χάιμε Φερνάντεθ, του Παουλί, του Γκιέρα και του Γιούστα. Ο Καρντένας είναι ο μοναδικός παίκτης που αγωνίζεται εκτός Ισπανίας

