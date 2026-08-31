Δείτε την ώρα και το κανάλι της κρίσιμης αναμέτρησης της Ελλάδας κόντρα στην Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ισπανία (19:00, LIVE από το Gazzetta) στο «Telekom Center Athens» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Μετά την ήττα από την Ουκρανία τα πράγματα δυσκόλεψαν αρκετά για την Εθνική, όσον αφορά την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Η Ελλάδα για να είναι σίγουρη, πρέπει να κάνει το 5/5 για να προκριθεί στο Κατάρ. Αν γνωρίσει έστω και μία ήττα στα εναπομείναντα ματς, τότε πρέπει να κερδίσει όλα τα υπόλοιπα (τέσσερα) αλλά θα ελπίζει σε κατάλληλο συνδυασμό αποτελεσμάτων στις άλλες αναμετρήσεις.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 19:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.