Η Ισλανδία έφυγε με το «διπλό» από τη Ρώμη ενώ η Λιθουανία γλίτωσε στο φινάλε απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία. Δείτε τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες στο πρώτο «παράθυρο» του FIBA World Cup 2027.

Στη μάχη για την πρόκριση στο FIBA World Cup 2027, ο Ίγκνας Σαργκιούνας πέτυχε το νικητήριο τρίποντο σε «νεκρό» χρόνο και η Λιθουανία επιβλήθηκε της Μεγάλης Βρετανίας με 88-89 στην Copper Box Arena του Λονδίνου, για το Group D.

Ο 26χρονος γκαρντ της Ρίτας σημείωσε 27 πόντους με 4/8 τρίποντα απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Μάιλς Χέσον της Μυκόνου. Ο 35χρονος φόργουορντ γέμισε τη στατιστική του με 18 πόντους, 4/9 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4/8 βολές, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ, στα 27:43 που έμεινε στο παρκέ.

Για τον ίδιο όμιλο, η Ισλανδία επικράτησε της Ιταλίας με 76-81 στο Palazzetto Dello Sport της Ρώμης. Ο Έλβαρ Φρίντρικσον έκανε τη διαφορά για τους Ισλανδούς, σημειώνοντας 29 πόντους και μοιράζοντας 5 ασίστ.

Νωρίτερα, η Ελλάδα ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Ρουμανίας, επικρατώντας με 91-64 στο Αλεξάνδρειο.

Group A

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Κατάταξη

Ουκρανία 1-0 Ισπανία 1-0 Δανία 0-1 Γεωργία 0-1

Επόμενη αγωνιστική (2η, 30/11)

19:00 Ουκρανία-Δανία

20:45 Ισπανία-Γεωργία

Group B

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Κατάταξη

Ελλάδα 1-0 Πορτογαλία 1-0 Μαυροβούνιο 0-1 Ρουμανία 0-1

Επόμενη αγωνιστική (2η, 30/11)

19:00 Πορτογαλία-Ελλάδα

19:00 Ρουμανία-Μαυροβούνιο

Group C

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Κατάταξη

Τουρκία 1-0 Σερβία 1-0 Ελβετία 0-1 Βοσνία 0-1

Επόμενη αγωνιστική (2η, 30/11)

18:00 Ελβετία-Τουρκία

21:00 Βοσνία-Σερβία

Group D

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Ιταλία-Ισλανδία 76-81

Μεγάλη Βρετανία-Λιθουανία 88-89

Κατάταξη

Ισλανδία 1-0 Λιθουανία 1-0 Μεγάλη Βρετανία 0-1 Ιταλία 0-1

Επόμενη αγωνιστική (2η, 30/11)

18:30 Λιθουανία-Ιταλία

18:45 Ισλανδία-Μεγάλη Βρετανία

Group E

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική (28/11)

20:00 Κροατία-Κύπρος

20:30 Γερμανία-Ισραήλ

Group F

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική (28/11)

19:30 Λετονία-Ολλανδία

21:45 Πολωνία-Αυστρία

Group G

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική (28/11)

19:00 Ουγγαρία-Φινλανδία

21:30 Γαλλία-Βέλγιο

Group H

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική (28/11)