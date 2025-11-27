Τουρκία - Βοσνία 93-71: Με το δεξί ο Αταμάν - Τι έκανε ο Γιούρτσεβεν
Η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν μπήκε με το δεξί στα προκριματικά του MundoBasket 2027, παίρνοντας μία εύκολη νίκη απέναντι στη Βοσνία με 93-71.
Ο Αταμάν είχε αρκετούς παίκτες EuroLeague στα χέρια του, μεταξύ αυτών και τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, με την Τουρκία να απλοποιεί την υπόθεση νίκη.
Κορυφαίος για τους Τούρκους ήταν ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ο οποίος σκόραρε 20 πόντους με 4/6 δίποντα, 3/8 τρίποντα, ενώ άλλους 18 προσέθεσε ο Σεμούς Χαζέρ. Διψήφιοι και οι Σερτάκ Σανλί (14π.), Κενάν Σιπάχι (12π., 9 ασ.).
Τι έκανε ο Ομέρ Γιούρτσεβεν
Ο σέντερ του Παναθηναϊκού, Ομέρ Γιούρτσεβεν πάτησε παρκέ για 15'43''. Σε αυτά τα λεπτά πρόλαβε να γεμίσει τη στατιστική του, αφού σκόραρε 5 πόντους με 2/3 δίποντα, 1/2 βολές, ενώ μάζεψε και 6 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 2 επιθετικά.
Θυμίζουμε πως την Κυριακή (30/11 - 20:00) η Ελβετία υποδέχεται τους Τούρκους, εκεί όπου υπάρχει πιθανότητα πέραν του Ομέρ Γιούρτσεβεν να αγωνιστεί και ο Τσέντι Όσμαν.
Τα δεκάλεπτα: 29-20, 46-45, 67-58, 93-71
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.