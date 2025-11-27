Με 93-71 η Τουρκία επικράτησε της Βοσνίας και μπήκε με το δεξί στα προκριματικά του MundoBasket, με τον Εργκίν Αταμάν να χρησιμοποιεί για 15 λεπτά τον Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν μπήκε με το δεξί στα προκριματικά του MundoBasket 2027, παίρνοντας μία εύκολη νίκη απέναντι στη Βοσνία με 93-71.

Ο Αταμάν είχε αρκετούς παίκτες EuroLeague στα χέρια του, μεταξύ αυτών και τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, με την Τουρκία να απλοποιεί την υπόθεση νίκη.

Κορυφαίος για τους Τούρκους ήταν ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ο οποίος σκόραρε 20 πόντους με 4/6 δίποντα, 3/8 τρίποντα, ενώ άλλους 18 προσέθεσε ο Σεμούς Χαζέρ. Διψήφιοι και οι Σερτάκ Σανλί (14π.), Κενάν Σιπάχι (12π., 9 ασ.).

Τι έκανε ο Ομέρ Γιούρτσεβεν

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού, Ομέρ Γιούρτσεβεν πάτησε παρκέ για 15'43''. Σε αυτά τα λεπτά πρόλαβε να γεμίσει τη στατιστική του, αφού σκόραρε 5 πόντους με 2/3 δίποντα, 1/2 βολές, ενώ μάζεψε και 6 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 2 επιθετικά.

Θυμίζουμε πως την Κυριακή (30/11 - 20:00) η Ελβετία υποδέχεται τους Τούρκους, εκεί όπου υπάρχει πιθανότητα πέραν του Ομέρ Γιούρτσεβεν να αγωνιστεί και ο Τσέντι Όσμαν.

Τα δεκάλεπτα: 29-20, 46-45, 67-58, 93-71