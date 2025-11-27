Εθνική: Η βαθμολογία στον όμιλο μετά τις νίκες Ελλάδας και Πορτογαλίας
Η Πορτογαλία, επόμενος αντίπαλος της Εθνικής στα προκριματικά του MundoBasket, έκανε πολύ δυναμικό ξεκίνημα στον όμιλο, επικρατώντας εκτός έδρας του Μαυροβουνίου με 62-83.
- Ελλάδα - Ρουμανία 91-64: Σαν σε προπόνηση...
- Ο επόμενος αντίπαλος της Εθνικής: Πότε παίζει ξανά στα «παράθυρα»
Με μπροστάρη τον Τραβάντε Γουίλιαμς, που σκόραρε 16 πόντους, οι Πορτογάλοι, παρότι ο μεγάλος τους αστέρας, Νεμίας Κετά βρίσκεται στο NBA, πήραν σημαντική νίκη και έκαναν βήμα πρόκρισης.
Σε ένα παιχνίδι που η Πορτογαλία κατάφερε να ελέγξει μετά το πρώτο δεκάλεπτο και να διαχειριστεί με μεγάλη ευκολία. Από πλευράς Μαυροβουνίου, πρώτος σκόρερ ήταν ο Μάρκο Σιμόνοβιτς με 13, ενώ 10 αλλά με 2/12 εντός παιδιάς είχε ο Κέντρικ Πέρι.
Έτσι, Πορτογαλία και Ελλάδα βρίσκονται στο 1-0, μετά το πέρας της 1ης αγωνιστικής και τίθενται αντιμέτωπες την Κυριακή (30/11 - 19:00).
Τα δεκάλεπτα: 21-14, 32-39, 43-64, 62-83
Η Κατάταξη
- Ελλάδα 1-0
- Πορτογαλία 1-0
- Μαυροβούνιο 0-1
- Ρουμανία 0-1
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.