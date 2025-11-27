Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής μετά τη νίκη της Ελλάδας επί της Ρουμανίας και της Πορτογαλίας επί του Μαυροβουνίου.

Η Πορτογαλία, επόμενος αντίπαλος της Εθνικής στα προκριματικά του MundoBasket, έκανε πολύ δυναμικό ξεκίνημα στον όμιλο, επικρατώντας εκτός έδρας του Μαυροβουνίου με 62-83.

Με μπροστάρη τον Τραβάντε Γουίλιαμς, που σκόραρε 16 πόντους, οι Πορτογάλοι, παρότι ο μεγάλος τους αστέρας, Νεμίας Κετά βρίσκεται στο NBA, πήραν σημαντική νίκη και έκαναν βήμα πρόκρισης.

Σε ένα παιχνίδι που η Πορτογαλία κατάφερε να ελέγξει μετά το πρώτο δεκάλεπτο και να διαχειριστεί με μεγάλη ευκολία. Από πλευράς Μαυροβουνίου, πρώτος σκόρερ ήταν ο Μάρκο Σιμόνοβιτς με 13, ενώ 10 αλλά με 2/12 εντός παιδιάς είχε ο Κέντρικ Πέρι.

Έτσι, Πορτογαλία και Ελλάδα βρίσκονται στο 1-0, μετά το πέρας της 1ης αγωνιστικής και τίθενται αντιμέτωπες την Κυριακή (30/11 - 19:00).

Τα δεκάλεπτα: 21-14, 32-39, 43-64, 62-83

Η Κατάταξη