Ο Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε στο γήπεδο της Ιταλίας, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της χώρας του απέναντι στην Ισλανδία, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Μάλιστα, την ώρα της παρουσίασης των ομάδων, οι Ιταλοί τον ανέφεραν από τα μεγάφωνα του γηπέδου, με τον κόσμο να τον αποθεώνει και τον ίδιο να ανταποδίδει το χειροκρότημα.