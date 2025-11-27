Η Σερβία επικράτησε στο τέλος της Ελβετίας (88-86) του Ηλία Παπαθεοδώρου στην πρώτη παρουσία του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς

Μεγάλη ανατροπή έκανε η Σερβία στην πρώτη εμφάνιση του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς επικρατώντας πολύ δύσκολα (88-86) της Ελβετίας του Ηλία Παπαθεοδώρου σε μια αναμέτρηση, που επέστρεψε από το -23!

Οι Σέρβοι αιφνιδιάστηκαν από τους Ελβετούς στο ξεκίνημα του αγώνα στην πρεμιέρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και γι’ αυτό βρέθηκαν πίσω με 23 πόντους διαφορά (34-57 στο 20’).

Η αναμέτρηση είχε μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς στο 38’ η Ελβετία του Ηλία Παπαθεοδώρου βρέθηκε μπροστά με βραχεία κεφαλή (81-82), όμως οι παίκτες του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς έτρεξαν ένα σερί 7-0 και πήραν ένα σημαντικό προβάδισμα (88-82), ενώ απέμεναν 1.20’’ για τη λήξη. Η εμπειρία και η ωριμότητα της Σερβίας ήταν καταλυτική, ώστε να μπορέσει στο τέλος να φτάσει στη νίκη, έστω και με δυσκολία.

Ο Στέφαν Μιλγένοβιτς που αγωνίζεται στον Ερυθρού Αστέρα ήταν εξαιρετικός και τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους, 8 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Ντούσαν Ρίστιτς με 24 πόντους (4/4 τρίποντα) και 5 ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-30, 34-57, 59-70, 88-86.

