Την Πορτογαλία, την προσεχή Κυριακή (30/11) αντιμετωπίζει η Εθνική, στη 2η αγωνιστική των προκριματικών του MundoBasket 2027.

Η Ελλάδα επικράτησε της Ρουμανίας στο Nick Galis Hall και πλέον στρέφει την προσοχή της στη 2η αγωνιστική των «παραθύρων» για τα προκριματικά του MundoBasket 2027.

Με την Εθνική να ταξιδεύει στο Οπόρτο, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία. Σε ένα παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (30/11) στις 19:00, με μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Σε ένα παιχνίδι που η Εθνική θα παρουσιαστεί ενισχυμένη, μιας και πέραν από τους παίκτες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που αγωνίστηκαν απέναντι στη Ρουμανία (Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος, Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροβ), θα ενσωματωθεί τόσο ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου, όσο και ο Κώστας Αντετοκούνμπο.