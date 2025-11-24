Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ βρίσκεται ανάμεσα στους 12 κορυφαίους Rising Stars στο αφιέρωμα της FIBA για τα παράθυρα του Παγκοσμίου.

Ο Αλεξάνδρος Σαμοντούροβ τράβηξε την προσοχή της FIBA που τον συμπεριέλαβε σε αφίερωμα της. Η ομοσπονδία παρουσίασε ένα κείμενο με τους 12 κορυφαίους Rising Stars των παραθύρων του Παγκοσμίου και ο παίκτης του Παναθηναϊκού δεν γινόταν να λείπει.

O Έλληνας ψηλός βρίσκεται φυσικά στις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για τα ματς της Εθνικής ομάδας κόντρα σε Ρουμανία και Πορτογαλία.

«Ο Σαμοντούροβ είχε ένα εντυπωσιακό 2025 με την Εθνική ομάδα, όντας στην κορυφαία πεντάδα του Eurobasket U20 ​​και αργότερα αγωνιζόμενος με την Ελλάδα στο Eurobasket, όπου είχε μέσο όρο 4,9 πόντους και 4,6 ριμπάουντ σε επτά αγώνες. Ο συνδυασμός ύψους 2,11 μέτρων, τελειώματων κοντά στο καλάθι, rim protecting και εξαιρετικής περιφερειακής επίθεσης, τον καθιστά έναν από τους πιο επιτυχημένους παίκτες στην Ευρώπη και έναν συναρπαστικό x-factor για την Ελλάδα», αναφέρει η FIBA.

Μαζί του στο αφιέρωματα οι Μάρκοβιτς της Σερβίας, Μούρινεν της Φινλανδίας, Γιάτσοβ του Ισραήλ, Καζαρίν της Ιταλίας, Ντρέζγκιτς της Σερβίας, Γιένσεν της Δανίας, Έλις της Μεγ. Βρετανίας, Ρούζιτς της Κροατίας, Αλμάνσα της Ισπανίας, Γκαραβάλια της Ιταλίας, Κρόφλιτς της Σλοβενίας.