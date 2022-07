Ιτούδης: «Όλα τα μπράβο πάνε στην ΟΜΑΔΑ»

Ο Δημήτρης Ιτούδης έκανε νικηφόρο ντεμπούτο ως head coach της Εθνικής ομάδας κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία, απονέμοντας τα εύσημα στους διεθνείς.

Η Εθνική ομάδα ήταν απολαυστική στο ντεμπούτο του Δημήτρη Ιτούδη στην άκρη του πάγκου, βγάζοντας ενέργεια και ενθουσιασμό στη νίκη επί της Μεγάλης Βρετανίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023.

Παράλληλα, έμαθε τους αντιπάλους της στον επόμενο προκριματικό με φόντο το Παγκόσμιο Κύπελλο ενώ ο Ιτούδης απέδωσε τα εύσημα στους Έλληνες διεθνείς κι ευχαρίστησε τους φιλάθλους που γέμισαν το κλειστό της Νεάπολης και δημιούργησαν πολύ όμορφη ατμόσφαιρα στο ματς της Εθνικής.

«Καλή νίκη. Όλα τα μπράβο πάνε στην ΟΜΑΔΑ. Πολλά ευχαριστούμε στον κόσμο που ήλθε και μας στήριξε» ήταν το μήνυμα του νέου κόουτς της Φενέρμπαχτσε και ομοσπονδιακού προπονητή στο Twitter.

Πλέον η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τις τρεις πρώτες ομάδες του Α' ομίλου, δηλαδή τη Σερβία, τη Λετονία και το Βέλγιο, κουβαλώντας τις τρεις νίκες στον νέο όμιλο που θα σχηματιστεί από τις ομάδες που συμμετείχαν στον Α' και τον Β' όμιλο του πρώτου προκριματικού.



Good win guys. All the credit goes to the TEAM. Many thanks to the people that came and supported us pic.twitter.com/015cUWihcq