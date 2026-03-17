Εθνική Γυναικών: Ελλάδα-Δανία στο «Ιβανώφειο» για την πρόκριση!

Η Εθνική Γυναικών υποδέχεται τη Δανία και θέλει νίκη για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη προκριματική φάση του Eurobasket 2027.

Στο Ιβανώφειο θα δώσει τη μάχη της η Ελλάδα μετά την επίδειξη δύναμης που έκανε κόντρα στη Βόρεια Μακεδονία. Η Εθνική Γυναικών υποδέχεται τη Δανία και ψάχνει τη νίκη για να εξασφαλίσει την παρουσία της στον δεύτερο προκριματικό του Eurobasket 2027.

Η Πηνελόπη Παυλοπούλου, μίλησε για την αναμέτρηση και στάθηκε στα κλειδιά που θα φέρουν τη νίκη στην Ελλάδα. «Να βγάλουμε εγωισμό και να δείξουμε το πραγματικό πρόσωπο της ομάδας», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Όσα αναφέρει η ΕΟΚ

Ο δρόμος προς την πρόκριση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Ευρωμπάσκετ Γυναικών 2027 περνάει σήμερα (17/3) από το «Ιβανώφειο», εκεί όπου η Ελλάδα θα υποδεχθεί τη Δανία στις 17.00 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ), στον αγώνα με τον οποίο θα ολοκληρωθεί το δεύτερο παράθυρο και η πρώτη φάση των προκριματικών της διοργάνωσης.

Το ζητούμενο για την Εθνική Γυναικών δεν είναι άλλο από την κατάκτηση της νίκης, η οποία θα της δώσει τη δεύτερη θέση στον 6ο όμιλο και αυτόματα το εισιτήριο για την επόμενη προκριματική φάση, στην οποία θα περάσουν συνολικά 17 ομάδες.

Σε περίπτωση ήττας, η γαλανόλευκη θα χρειαστεί να περιμένει τα αποτελέσματα των υπόλοιπων αγώνων που διεξάγονται απόψε, προκειμένου να μάθει αν θα συμπεριληφθεί ανάμεσα στις καλύτερες τρεις ομάδες που θα κατακτήσουν την 3η θέση στους ομίλους, γεγονός που επίσης οδηγεί στην επόμενη φάση.

Οι διεθνείς παίκτριες ολοκλήρωσαν χθες (16/3) την προετοιμασία τους, γνωρίζοντας ότι η αναμέτρηση που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να είναι διαφορετική από τον πρώτο αγώνα των δυο ομάδων στις 18 Νοεμβρίου 2025 στο Γεντόφτε όπου η Ελλάδα είχε επικρατήσει με 97-83. Τότε, η Δανία είχε παρουσιάσει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόσωπο μέχρι και το τρίτο δεκάλεπτο, “λυγίζοντας” στο τελευταίο από την άμυνα της Εθνικής ομάδας.

Το ίδιο ανταγωνιστική αναμένεται να παρουσιαστεί και σήμερα (17/3) έχοντας μάλιστα ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς, στους προηγούμενους δύο αγώνες οι Σκανδιναβές επικράτησαν της Βόρειας Μακεδονίας (125-57) και της Κροατίας (81-61). Αποτελέσματα τα οποία τούς έδωσαν την πρόκριση στη δεύτερη προκριματική φάση ανεξάρτητα από το σημερινό αποτέλεσμα, αφού αν η Δανία ηττηθεί από την Ελλάδα, θα προκριθεί ως μία από τις καλύτερες τρίτες της πρώτης προκριματικής φάσης.

Η ελληνική ομάδα, αναμένει να έχει και την υποστήριξη των φιλάθλων της, οι οποίοι όπως στον αγώνα με τη Βόρεια Μακεδονία, έτσι και στον σημερινό θα είναι η δύναμή της και ο έκτος παίκτης που θα της δώσει την ώθηση να πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να βρεθούν κοντά στην Εθνική Γυναικών και να στηρίξουν την προσπάθειά της στον κρίσιμο αγώνα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους κάνοντας ένα κλικ εδώ

Παυλοπούλου: «Να βγάλουμε εγωισμό και να δείξουμε το πραγματικό πρόσωπο της ομάδας»

Η διεθνής γκαρντ της Εθνικής ομάδας, Πηνελόπη Παυλοπούλου, μίλησε για την αναμέτρηση, την κρισιμότητά της και επισήμανε τα σημεία που θα βοηθήσουν την Ελλάδα να πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

«Ο σημερινός αγώνας για εμάς είναι ένας τελικός! Είναι επιτακτική ανάγκη το θετικό αποτέλεσμα για να μπορέσουμε να προκριθούμε στην επόμενη φάση και όχι μόνο γι’ αυτό. Θεωρώ πως έχουμε αδικήσει λίγο τους εαυτούς μας μέχρι στιγμής με τις εμφανίσεις μας και με κάποια από τα αποτελέσματα που έχουμε φέρει. Η αναμέτρηση με τη Δανία είναι μια ευκαιρία να παίξουμε το μπάσκετ που μπορούμε, να βρούμε τις συνεργασίες μας καλύτερα και να βγάλουμε εγωισμό στην άμυνα, ούτως ώστε να δείξουμε το πρόσωπο που πραγματικά έχουμε ως ομάδα. Στο αγωνιστικό μέρος, πρέπει να δώσουμε βάση στο αμυντικό transition, γιατί η Δανία είναι μια ομάδα που αρέσκεται στο να τρέχει το γήπεδο, ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει εκείνη την στιγμή στον αγώνα, είτε έχει δεχθεί, για παράδειγμα, πέντε συνεχόμενα καλάθια, είτε έχει βάλει πέντε συνεχόμενα καλάθια. Δεν επηρεάζεται ψυχολογικά. Μένει στο αγωνιστικό πλάνο της και κοιτάζει να “χτυπήσει” στα πρώτα έξι με οκτώ δευτερόλεπτα, είτε μ’ ένα drive ή μ’ ένα τρίποντο. Είναι μια συνήθειά της που μέχρι στιγμής είναι αρκετά αποτελεσματική για εκείνες. Εμείς, αυτό πρέπει να το ελέγξουμε και να επιβάλουμε τον δικό μας ρυθμό, και αντίστοιχα να τρέξουμε στις δικές μας επιθέσεις γιατί, από την αντίθετη πλευρά, οι επιστροφές της δεν είναι το δυνατό της σημείο».

Η έμπειρη παίκτρια, μίλησε και για τον ρόλο που θα παίξει η δύναμη της έδρας, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα στους φιλάθλους να δώσουν το παρών στις εξέδρες του «Ιβανώφειου».

«Εύχομαι ο κόσμος να γεμίσει το γήπεδο και περιμένουμε όλους να μας βοηθήσετε και να μας υποστηρίξετε. Οι φίλαθλοι πάντα μας υποστηρίζουν και μας δίνουν παλμό, ενέργεια, ακόμα κι όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά. Ακούμε το χειροκρότημα και την ώθηση που μας δίνουν, κάτι που έχει θετικό αποτέλεσμα σ’ εμάς. Τους ευχαριστούμε για την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν το περασμένο Σάββατο και περιμένουμε κάτι αντίστοιχο και κάτι ακόμα καλύτερο σήμερα, γιατί είναι ένας πολύ κρίσιμος αγώνας και θέλουμε να τους έχουμε στο πλευρό μας!».

Η 12άδα της Εθνικής Γυναικών απαρτίζεται από τις: Κριμίλη, Σταμολάμπρου, Τσινέκε, Παρκς, Λούκα, Σπανού, Χριστινάκη, Χαιριστανίδου, Μποσγανά, Παυλοπούλου, Φασούλα και Στολίγκα.

Από την πλευρά της Δανίας, ο προπονητής της ομάδας, Εντουάρντο Γκονζάλες, θα έχει στη διάθεσή του τις: Οκοσούν, Σάντμπακ, Γκούντμαντ, Φόρμαν, Ρίμνταλ, Χαάμπεγκααρντ, Χάνσεν, Σβάνχολμ, Μπορκ, Έρικστρουπ, Παλμβιστ και Μόρτενσεν.

Διαιτητές της σημερινής αναμέτρησης είναι οι: Τεϊχέιρα (Πορτογαλία), Πίπαν (Σλοβενλια), Σέτκοβιτς (Μαυροβούνιο).

Στον άλλο αγώνα του ομίλου, στις 19.00 παίζουν Βόρεια Μακεδονία-Κροατία.

Η Κροατία έχει προκριθεί στην επόμενη προκριματική φάση.

Η βαθμολογία

1. Κροατία 3-2 8

2. Δανία 3-2 8

3. Ελλάδα 3-2 8

4. Βόρεια Μακεδονία 1-4 6

Εκτός από την Κροατία και τη Δανία, στον δεύτερο γύρο της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2027, έχουν προκριθεί επίσης οι: Ισραήλ, Λουξεμβούργο, Λετονία, Πολωνία, Αυστρία, Μεγάλη Βρετανία, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο και Σερβία.

Σήμερα, την πρόκρισή τους θα διεκδικήσουν οι: Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβενία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ελβετία, Ουκρανία, Ελλάδα, Ισλανδία και Πορτογαλία.

Από την επόμενη φάση έχουν αποκλειστεί οι: Βοσνία Ερζεγοβίνη, Εσθονία, Κύπρος, Νορβηγία, Αζερμπαϊτζάν και Βόρεια Μακεδονία.

Η προϊστορία των αγώνων της Ελλάδας με τη Δανία

Αθήνα 12/05/1990 Ημιτελική Φάση Π.Π. 56-84

Στάγερ, 7/05/1991 Προκριματική Φάση 1993 Π.Π.: 65-58

Τρίπολη, 20/5/1999 Προκριματική Φάση Π.Π. 2001: 82-61

Γιάννενα, 19/06/2024 3ο Διεθνές Τουρνουά «Βάσω Μπεσκάκη»: 83-85

Γεντόφτε 18/11/2025 Α’ Γύρος Προκριματικής Φάσης Ευρωμπάσκετ 2027: 83-97