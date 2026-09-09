Η Κίνα επικράτησε του Πουέρτο Ρίκα με 75-72 και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών.

Η Κίνα ήταν η μεγάλη νικήτρια του τρίτου ενδιάμεσου αγώνα νοκ άουτ (72-75) που ολοκληρώθηκε στο Βερολίνο για την πρόκριση στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, απέναντι στο Πουέρτο Ρίκο που λίγο έλειψε να προκαλέσει σοκ στις Ασιάτισσες. Αντίπαλος της Κίνας στα προημιτελικά θα είναι η Γαλλία.

Σε ένα ματς που είχε 22 εναλλαγές στο προβάδισμα και 10 ισοπαλίες, με τη μεγαλύτερη διαφορά να μην ξεπερνάει τους 6 πόντους, η Κίνα μπήκε στην τελευταία περίοδο βλέποντας το Π.Ρίκο να προηγείται στο 31’ με 55-52. Χρειάστηκαν μόνο 4 λεπτά για τις Κινέζες να αντιληφθούν τον κίνδυνο και με ένα επιμέρουσ σκορ 12-4, πέρασαν με 59-64 στο 35’. Ο αγώνας όμως είχε πολύ δρόμο ακόμα. Στο 37’ οι δύο ομάδες ήταν ίσα, 66-66 με καλάθι της Πάμελα Ροσάδο.

Η παίκτρια που έβγαλε αρκετές φορές την Κίνα από την περιπέτειες, η Ζου Χαν ευστόχησε τρίποντο με το οποίο έδωσε κάνα προβάδισμα στην ομάδα της με 66-69 και λίγο αργότερα με νέο τρίποντο η Ζινιού Λούα έστειλε τη διαφορά στους 6 πόντους, 66-72, μόλι; 100 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Το Π.Ρϊκο προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε σε 70-72 στα 25’’. Αμέσως μετά έγινε φάουλ, η Γουάνγκ στα 17’’ ευστόχησε και στις δύο βολές και η Κίνα πήρε τη μεγάλη πρόκριση αφήνοντας την αντίπαλο της με ένα πολύ μεγάλο ‘κρίμα” να την καταδιώκει… Και πολύ περισσότερο κρίμα για την Τρίνιτι Σαν Αντόνιο, που σημείωσε 24 πόντους σε μία εκπληκτική εμφάνιση και η Στάφορντ άλλους 16.

Η εκπληκτική Ζου Χαν είχε 21 πόντους με 11 ριμπάουντ και το σπουδαίο τρίποντο που έκανε το σκορ 66-69 ενώ η Γιάνγκ σε μία βραδιά καριέρας είχε 15 πόντους και 11 ασίστ. Η θηριώδης Ζανγκ είχε 13 πόντους με 5/6 δίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 40-41-, 53-52, 72-75