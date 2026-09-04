Έλαμψε η Κέιτλιν Κλαρκ στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ Γυναικών βοηθώντας την Team USA να επικρατήσει της Κίνας με 94-61.

Οι ΗΠΑ επικράτησαν άνετα της Κίνας στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ Γυναικών στο Βερολίνο με 94-61.

Στην αναμέτρηση ξεχώρισε η Κέιτλίν Κλαρκ με μία αναμενόμενα καλή εμφάνιση 14 πόντων, 3 ριμπάουντ και 11 ασίστ πραγματοποιώντας double double. Στο πλευρό της στάθηκε επάξια η Πέιρζ Μπέκερς με 14 πόντους και 4 ασίστ.

Ουσιαστικά η Κέιτλιν Κλαρκ χρειάστηκε μόλις το πρώτο της παιχνίδι σε Παγκόσμιο Κύπελλο για να αφήσει το αποτύπωμά της στην ιστορία της Team USA, μοιράζοντας 11 ασίστ και καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση Αμερικανίδας παίκτριας σε ντεμπούτο στη διοργάνωση.

Επόμενο παιχνίδι για την Team USA θα είναι την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:45 απέναντι στην Ιταλία.

Τα δεκάλεπτα: 27-14, 49-29, 70-42, 94-61