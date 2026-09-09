H Γερμανία επικράτησε με 94-56 της Νότιας Κορέας και πέρασε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου

Η κατάμεστη Berlin Arena είχε κλίμα εορταστικό στη φάση των 16 του Παγκοσμίου. Η Νότια Κορέα δεν ήταν το υψηλότερο εμπόδιο που θα μπορούσε να σταθεί μπροστά της. Το ταμπλό στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου έγραψε 23-14 και στο ημίχρονο 46-29. Οι Γερμανίδες ήξεραν πολύ καλά τι έπρεπε να κάνουν και το έκαναν και το τελικό 94-56 επισφραγίζει μία κυριαρχική εμφάνιση.

Επόμενος αντίπαλος στον προημιτελικό της Πέμπτης θα είναι το πανίσχυρο Βέλγιο. Οι οικοδέσποινες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ο λιγότερο επιθυμητός αντίπαλος σε αυτή τη φάση.

Για τις νικήτριες η Γκέλιχ βγήκε μπροστά με 19 πόντους και 5 ασίστ, ενώ η Μπούνερ είχε 17. Στις 11 ασίστ και τους 8 πόντους σταμάτησε η Λιόνι Φίμπιχ; Η Γερμανία είναι παρούσα, παρά την πολύ βαριά ήττα της στην πρεμιέρα της διοργάνωσης από την Ισπανία.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΏΝ

10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

12:30 ΗΠΑ - ΟΥΓΓΑΡΙΑ

13:30 ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ Η ΚΙΝΑ – ΓΑΛΛΙΑ

18:45 ΒΕΛΓΙΟ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ

21:45 ΙΤΑΛΙΑ Η ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ