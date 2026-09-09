Γερμανία - Νότια Κορέα 92-56: Άνετα στα προημιτελικά με τη δύναμη της έδρας
Η κατάμεστη Berlin Arena είχε κλίμα εορταστικό στη φάση των 16 του Παγκοσμίου. Η Νότια Κορέα δεν ήταν το υψηλότερο εμπόδιο που θα μπορούσε να σταθεί μπροστά της. Το ταμπλό στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου έγραψε 23-14 και στο ημίχρονο 46-29. Οι Γερμανίδες ήξεραν πολύ καλά τι έπρεπε να κάνουν και το έκαναν και το τελικό 94-56 επισφραγίζει μία κυριαρχική εμφάνιση.
Επόμενος αντίπαλος στον προημιτελικό της Πέμπτης θα είναι το πανίσχυρο Βέλγιο. Οι οικοδέσποινες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ο λιγότερο επιθυμητός αντίπαλος σε αυτή τη φάση.
Για τις νικήτριες η Γκέλιχ βγήκε μπροστά με 19 πόντους και 5 ασίστ, ενώ η Μπούνερ είχε 17. Στις 11 ασίστ και τους 8 πόντους σταμάτησε η Λιόνι Φίμπιχ; Η Γερμανία είναι παρούσα, παρά την πολύ βαριά ήττα της στην πρεμιέρα της διοργάνωσης από την Ισπανία.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΏΝ
10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
12:30 ΗΠΑ - ΟΥΓΓΑΡΙΑ
13:30 ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ Η ΚΙΝΑ – ΓΑΛΛΙΑ
18:45 ΒΕΛΓΙΟ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ
21:45 ΙΤΑΛΙΑ Η ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ
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