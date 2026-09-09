Τι κοινωνικό αποτύπωμα αφήνει το Παγκόσμιο γυναικών;

Το Παγκόσμιο γυναικών πέραν του μπασκετικού ποιοτικού θεάματος, αφήνει και ένα σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα μέσο του προγράμματος Little Champions του FIBA Foundation που εντάσσεται στο οικοσύστημα Basketball For Good.

Περισσότερα από 400 παιδιά συμμετέχουν στη διοργάνωση, μπαίνοντας στο παρκέ μαζί με κορυφαίες αθλήτριες πριν από κάθε παιχνίδι. Για λίγα λεπτά συνομιλούν μαζί τους, δέχονται χαμόγελα, ανταλλάσσουν χειραψίες και βρίσκονται στο επίκεντρο μιας σκηνής που συνήθως παρακολουθούν από την εξέδρα ή την οθόνη.

Αυτές οι απλές συναντήσεις μπορούν να αποτελέσουν αναμνήσεις ζωής, αλλά και αφετηρία για σύνδεση με τον αθλητισμό.

Το FIBA Foundation αποτελεί τον κοινωνικό και αναπτυξιακό βραχίονα της διεθνούς ομοσπονδίας. Μέσω μίας τεράστιας κοινωνικής δράσης που ονομάζεται Basketball For Good χρησιμοποιεί το μπάσκετ για να ενδυναμώνει νέους, να καλλιεργεί ηγετικές ικανότητες και αυτοπεποίθηση, να προωθεί την υγεία, την ισότητα και την ένταξη και να δημιουργεί πιο ανθεκτικές κοινότητες.

Η δράση της οργανώνεται γύρω από τρεις άξονες: Youth Leadership, Mini Basketball και Community Impact.

Το 2025 οι πρωτοβουλίες της άγγιξαν περισσότερους από 376.000 νέους σε 127 χώρες και πέντε ηπείρους, ενώ υποστηρίχθηκαν περισσότεροι από 830 φορείς. Στη Ρουάντα, το Dream Dribblers της Φατούμα Μουκαμουγκέμα βοήθησε 150 κορίτσια σε θέματα υγείας, ισότητας και ηγεσίας. Στον προσφυγικό καταυλισμό Κακούμα της Κένυας, το Refugee Hoop for Hope πρόσφερε στους νέους χώρο μάθησης, συνύπαρξης και προσωρινής διαφυγής από τις δυσκολίες.

Στο Μπουτάν, το Hearing through Hoops εκπαίδευσε προπονητές για παιδιά κωφά ή με προβλήματα ακοής. Η πλατφόρμα Propose a Project έλαβε 332 αιτήσεις το 2025, χρηματοδότησε 73 τοπικά προγράμματα με περισσότερα από 100.000 δολάρια και στήριξε λύσεις σχεδιασμένες από τις ίδιες τις κοινότητες.

Οι Youth Leaders εκπαιδεύονται ώστε να μετατρέπονται σε μέντορες. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 21 δράσεις σε διοργανώσεις της FIBA με περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες.

Για την Παγκόσμια Ημέρα Μπάσκετ οργανώθηκαν 43 φεστιβάλ σε 33 χώρες, με πάνω από 5.700 ανθρώπους. Το ουσιαστικότερο «καλάθι» του Μουντιάλ, επομένως, είναι εκείνο που κάνει κάποιον να αισθανθεί ότι ανήκει στο παιχνίδι.