Πανδαισία με ΑΕΚ - Άρης, Άρσεναλ – Τσέλσι με Τζόλη, Bundesliga με Καρέτσα, Γιουβέντους - Μίλαν στα κανάλια Novasports & Cosmote Sport!

Καταιγιστική δράση έρχεται και αυτή την εβδομάδα στις οθόνες των συνδρομητών της Nova μέσα από ένα ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει κορυφαία αθλητικά γεγονότα των Novasports και Cosmote Sport, στην πλατφόρμα EON.

Η Stoiximan Super League, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με την 3η αγωνιστική και οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τους αγώνες Ατρόμητος – Καλαμάτα (6/9, 19:00), Λεβαδειακός – Παναιτωλικός (6/9, 20:00) και Asteras Aktor – ΠΟΤ Ηρακλής (7/9, 18:00). Στα κανάλια Cosmote Sport θα μεταδοθεί το ντέρμπι ΑΕΚ – Άρης (5/9, 21:00), καθώς και οι αναμετρήσεις Βόλος – Ολυμπιακός (5/9, 19:00), ΟΦΗ – Κηφισιά (6/9, 19:30). Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports και με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο.

H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο με τους 380 αγώνες LIVE και με τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου, συνεχίζεται με την 3η αγωνιστική όπου δεσπόζει το λονδρέζικο ντέρμπι ανάμεσα στην Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη με την Τσελσι (6/9, 18:30). Από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αγώνες Ίπσουιτς-Λίβερπουλ (4/9, 22:00), Μάντσεστερ Σίτι-Κόβεντρι (5/9, 17:00), Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ (5/9, 17:00), ενώ η Χαλ του Κωνσταντή Τζολάκη υποδέχεται την Άστον Βίλα (5/9, 19:30) και την ίδια στιγμή θα αναμετρηθούν, Έβερτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (6/9, 16:00). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.

Η γερμανική Bundesliga μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα, συνεχίζεται με την 2η αγωνιστική στα κανάλια Novasports και τις αναμετρήσεις Στουτγκάρδη-Κολωνία (4/9, 21:30), της Χοφενχάιμ με τη Ντόρτμουντ των Ελλήνων Κωνσταντέλια και Καρέτσα, (5/9, 16:30), Λεβερκούζεν-Ουνιόν Βερολίνου (5/9, 16:30), Σάλκε – Μπάγερν (5/9, 19:30). Η Bundesliga θα πλαισιωθεί και με την εκπομπή «Matchday Live» με τον Ηλία Βλάχο. Ταυτόχρονα το πρωτάθλημα της 2.Bundesliga είναι σε εξέλιξη με αμφίρροπες αναμετρήσεις όπως Ανόβερο-Καρλσρούη (4/9, 19:30), Διναμό Δρέσδης-Μπόχουμ (5/9, 21:30), Γκρόιτερ Φιρτ-Χαϊντενχάιμ (6/9, 14:30), Χέρτα-Μαγδεμβούργο (6/9, 14:30) για την 4η αγωνιστική.

Οι λάτρεις του ολλανδικού ποδοσφαίρου θα παρακολουθήσουν στα κανάλια Novasports το μεγάλο ντέρμπι της Eredivisie, Άγιαξ-Άιντχοφεν (5/9, 21:00) καθώς και τις αναμετρήσεις της Ναϊμέγκεν-Φέγενορντ (5/9, 17:30), Χρόνιγκεν-Τβέντε (6/9, 13:15) και Χερενφέιν-Άλκμααρ (6/9, 15:30) στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής.

Παράλληλα, οι φίλοι των σπορ, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στα κανάλια Novasports αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #169 & ONE Fight Night #47.

Τι ξεχωρίζει στα κανάλια Cosmote Sport

Στα κανάλια Cosmote Sport, εκτός από τους αγώνες της Stoiximan Super League, οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν αυτή την εβδομάδα για την 3η αγωνιστική της ιταλικής Serie A τα ντέρμπι Ίντερ – Νάπολι (5/9, 19:00) και Γιουβέντους – Μίλαν (6/9, 21:45) καθώς και τους αγώνες Ρόμα – Αταλάντα (5/9, 21:45), Ουντινέζε – Λάτσιο (7/9, 21:45). Ταυτόχρονα, οι συνδρομητές θα δουν αγώνες από την William Hill Scottish Premiership και EFL Championship. Οι φίλοι του μπάσκετ θα δουν το Crete International Basketball Tournament με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού. Την Παρασκευή 5/9 θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί (18:30 Αρμάνι-Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας και 21:00 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε). Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 6/9 (20:30).



Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

16:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #169 Novasports5 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

19:30 2.Bundesliga – 4η αγωνιστική: Ανόβερο-Καρλσρούη Novasports2 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

21:30 Bundesliga – 2η αγωνιστική: Στουτγκάρδη-Κολωνία Novasports3 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

22:00 Premier League – 3η αγωνιστική: Ίπσουιτς-Λίβερπουλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

04:00 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Fight Night #47 Novasports

13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

14:30 Premier League: Νιουκάστλ-Μπόρνμουθ Novasports Premier League σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:30 Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:30 Bundesliga: Χοφενχάιμ-Ντόρτμουντ Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

16:30 Bundesliga: Λεβερκούζεν-Ουνιόν Βερολίνου Novasports6 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

16:30 Bundesliga: Βέρντερ Βρέμης-Λειψία Novasportsextra1 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

16:30 Bundesliga: Γκλάντμπαχ-Έλβερσμπεργκ Novasportsextra2 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

16:30 Bundesliga: Πάντερμπορν-Φράιμπουργκ Novasportsextra3 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

17:00 Premier League: Μάντσεστερ Σίτι-Κόβεντρι Novasports Premier League σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

17:00 Premier League: Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ Novasports Start σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

17:00 Premier League: Μπράιτον-Λίντς Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

17:00 Premier League: Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας Novasports4 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

17:00 Premier League: Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ Novasports5 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

17:30 Eredivisie – 5η αγωνιστική: Ναϊμέγκεν-Φέγενορντ Novasportsextra4 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

19:30 Bundesliga: Σάλκε-Μπάγερν Novasports3 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

19:30 Premier League: Χαλ-Άστον Βίλα Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

21:00 Eredivisie: Άγιαξ-Άιντχοφεν Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:30 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα και τον Αποστόλη Λάμπο

21:30 2.Bundesliga: Διναμό Δρέσδης-Μπόχουμ Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

13:15 Eredivisie: Χρόνιγκεν-Τβέντε Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

14:30 2.Bundesliga: Γκρόιτερ Φιρτ-Χαϊντενχάιμ Novasports3 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

14:30 2.Bundesliga: Χέρτα-Μαγδεμβούργο Novasports Start σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

15:30 Eredivisie: Χερενφέιν-Άλκμααρ Novasports Prime σε περιγραφή του Θωμά Ναλμπάντη

16:00 Premier League: Έβερτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

16:30 Bundesliga: Αμβούργο-Μάιντς Novasports4 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

18:30 Premier League: Άρσεναλ-Τσέλσι Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

18:30 Bundesliga: Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Άουγκσμπουργκ Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

19:00 Stoiximan Super League-3η αγωνιστική: Ατρόμητος-Καλαμάτα Novasports2 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου και ρεπορτάζ του Νίκου Παολίνου και του Διονύση Στρούμπου

20:00 Stoiximan Super League: Λεβαδειακός-Παναιτωλικός Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Νταλούκα

23:30 Η Ώρα των πρωταθλητών, Β’ μέρος Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη



Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

18:00 Stoiximan Super League: Asteras AKTOR-ΠΟΤ Ηρακλής Novasports Prime

21:00 Premier League The Show Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά