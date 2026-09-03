Πανδαισία με ΑΕΚ - Άρης, Άρσεναλ – Τσέλσι με Τζόλη, Bundesliga με Καρέτσα, Γιουβέντους - Μίλαν στα κανάλια Novasports & Cosmote Sport!
Η Stoiximan Super League, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με την 3η αγωνιστική και οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τους αγώνες Ατρόμητος – Καλαμάτα (6/9, 19:00), Λεβαδειακός – Παναιτωλικός (6/9, 20:00) και Asteras Aktor – ΠΟΤ Ηρακλής (7/9, 18:00). Στα κανάλια Cosmote Sport θα μεταδοθεί το ντέρμπι ΑΕΚ – Άρης (5/9, 21:00), καθώς και οι αναμετρήσεις Βόλος – Ολυμπιακός (5/9, 19:00), ΟΦΗ – Κηφισιά (6/9, 19:30). Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports και με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο.
H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο με τους 380 αγώνες LIVE και με τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου, συνεχίζεται με την 3η αγωνιστική όπου δεσπόζει το λονδρέζικο ντέρμπι ανάμεσα στην Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη με την Τσελσι (6/9, 18:30). Από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αγώνες Ίπσουιτς-Λίβερπουλ (4/9, 22:00), Μάντσεστερ Σίτι-Κόβεντρι (5/9, 17:00), Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ (5/9, 17:00), ενώ η Χαλ του Κωνσταντή Τζολάκη υποδέχεται την Άστον Βίλα (5/9, 19:30) και την ίδια στιγμή θα αναμετρηθούν, Έβερτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (6/9, 16:00). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.
Η γερμανική Bundesliga μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα, συνεχίζεται με την 2η αγωνιστική στα κανάλια Novasports και τις αναμετρήσεις Στουτγκάρδη-Κολωνία (4/9, 21:30), της Χοφενχάιμ με τη Ντόρτμουντ των Ελλήνων Κωνσταντέλια και Καρέτσα, (5/9, 16:30), Λεβερκούζεν-Ουνιόν Βερολίνου (5/9, 16:30), Σάλκε – Μπάγερν (5/9, 19:30). Η Bundesliga θα πλαισιωθεί και με την εκπομπή «Matchday Live» με τον Ηλία Βλάχο. Ταυτόχρονα το πρωτάθλημα της 2.Bundesliga είναι σε εξέλιξη με αμφίρροπες αναμετρήσεις όπως Ανόβερο-Καρλσρούη (4/9, 19:30), Διναμό Δρέσδης-Μπόχουμ (5/9, 21:30), Γκρόιτερ Φιρτ-Χαϊντενχάιμ (6/9, 14:30), Χέρτα-Μαγδεμβούργο (6/9, 14:30) για την 4η αγωνιστική.
Οι λάτρεις του ολλανδικού ποδοσφαίρου θα παρακολουθήσουν στα κανάλια Novasports το μεγάλο ντέρμπι της Eredivisie, Άγιαξ-Άιντχοφεν (5/9, 21:00) καθώς και τις αναμετρήσεις της Ναϊμέγκεν-Φέγενορντ (5/9, 17:30), Χρόνιγκεν-Τβέντε (6/9, 13:15) και Χερενφέιν-Άλκμααρ (6/9, 15:30) στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής.
Παράλληλα, οι φίλοι των σπορ, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στα κανάλια Novasports αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #169 & ONE Fight Night #47.
Τι ξεχωρίζει στα κανάλια Cosmote Sport
Στα κανάλια Cosmote Sport, εκτός από τους αγώνες της Stoiximan Super League, οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν αυτή την εβδομάδα για την 3η αγωνιστική της ιταλικής Serie A τα ντέρμπι Ίντερ – Νάπολι (5/9, 19:00) και Γιουβέντους – Μίλαν (6/9, 21:45) καθώς και τους αγώνες Ρόμα – Αταλάντα (5/9, 21:45), Ουντινέζε – Λάτσιο (7/9, 21:45). Ταυτόχρονα, οι συνδρομητές θα δουν αγώνες από την William Hill Scottish Premiership και EFL Championship. Οι φίλοι του μπάσκετ θα δουν το Crete International Basketball Tournament με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού. Την Παρασκευή 5/9 θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί (18:30 Αρμάνι-Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας και 21:00 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε). Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 6/9 (20:30).
Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:
Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου
16:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #169 Novasports5 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη
19:30 2.Bundesliga – 4η αγωνιστική: Ανόβερο-Καρλσρούη Novasports2 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη
21:30 Bundesliga – 2η αγωνιστική: Στουτγκάρδη-Κολωνία Novasports3 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
22:00 Premier League – 3η αγωνιστική: Ίπσουιτς-Λίβερπουλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου
Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου
04:00 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Fight Night #47 Novasports
13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά
14:30 Premier League: Νιουκάστλ-Μπόρνμουθ Novasports Premier League σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο
16:30 Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο
16:30 Bundesliga: Χοφενχάιμ-Ντόρτμουντ Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη
16:30 Bundesliga: Λεβερκούζεν-Ουνιόν Βερολίνου Novasports6 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
16:30 Bundesliga: Βέρντερ Βρέμης-Λειψία Novasportsextra1 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
16:30 Bundesliga: Γκλάντμπαχ-Έλβερσμπεργκ Novasportsextra2 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη
16:30 Bundesliga: Πάντερμπορν-Φράιμπουργκ Novasportsextra3 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
17:00 Premier League: Μάντσεστερ Σίτι-Κόβεντρι Novasports Premier League σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη
17:00 Premier League: Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ Novasports Start σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη
17:00 Premier League: Μπράιτον-Λίντς Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
17:00 Premier League: Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας Novasports4 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου
17:00 Premier League: Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ Novasports5 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου
17:30 Eredivisie – 5η αγωνιστική: Ναϊμέγκεν-Φέγενορντ Novasportsextra4 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο
19:30 Bundesliga: Σάλκε-Μπάγερν Novasports3 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
19:30 Premier League: Χαλ-Άστον Βίλα Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη
21:00 Eredivisie: Άγιαξ-Άιντχοφεν Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
21:30 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα και τον Αποστόλη Λάμπο
21:30 2.Bundesliga: Διναμό Δρέσδης-Μπόχουμ Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου
13:15 Eredivisie: Χρόνιγκεν-Τβέντε Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
14:30 2.Bundesliga: Γκρόιτερ Φιρτ-Χαϊντενχάιμ Novasports3 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
14:30 2.Bundesliga: Χέρτα-Μαγδεμβούργο Novasports Start σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη
15:30 Eredivisie: Χερενφέιν-Άλκμααρ Novasports Prime σε περιγραφή του Θωμά Ναλμπάντη
16:00 Premier League: Έβερτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη
16:30 Bundesliga: Αμβούργο-Μάιντς Novasports4 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
18:30 Premier League: Άρσεναλ-Τσέλσι Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου
18:30 Bundesliga: Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Άουγκσμπουργκ Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη
19:00 Stoiximan Super League-3η αγωνιστική: Ατρόμητος-Καλαμάτα Novasports2 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου και ρεπορτάζ του Νίκου Παολίνου και του Διονύση Στρούμπου
20:00 Stoiximan Super League: Λεβαδειακός-Παναιτωλικός Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Νταλούκα
23:30 Η Ώρα των πρωταθλητών, Β’ μέρος Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου
18:00 Stoiximan Super League: Asteras AKTOR-ΠΟΤ Ηρακλής Novasports Prime
21:00 Premier League The Show Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά
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