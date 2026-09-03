Παπαδογιάννης στο Gazz Floor: «Μπορώ να παίξω κι εγώ στο WNBA;» - Η ανάλυση του σόου του Καντέρ
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Ο Νίκος Παπαδογιάννης στο γνωστό... ψαλτήρι του παρέα με την Ευτυχία Οικονομίδου ανέλυσαν τις τελευταίες εξελίξεις στο WNBA με το βλέμμα στο Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ γυναικών, αναφορικά με την αναταραχή που έχει προκαλέσει ο Ενές Καντέρ δηλώνοντας συμμετοχή στο draft.
Που αποσκοπεί το σόου του Καντέρ; Τι πραγματικά ισχύει στους κανονισμούς του WNBA; Μπορεί ο οποισδήποτε να λάβει μέρος στο κορυφαίο πρωτάθλημα; Όλα αυτά και άλλα πολλά απαντήθηκαν από το πάνελ του Gazz Floor.
Δείτε την εκπομπή από το 1:39:39
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