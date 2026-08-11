H EOK τοποθετήθηκε στην ανακοίνωσή της για τις κλήσεις για την απουσία του Γιάννη Αντεκούνμπο, αλλά και των παιδιών των κολεγίων κάνοντας γνωστούς τους λόγους.

Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει τόσο για την κατάσταση του Γιάννη Αντεκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ και το εμπόδιο που έθεσε η νέα του ομάδα στις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα στο προσεχές παράθυρο, όσο και για τον λόγο απουσίας των παιδιών από το NCAA.

Η ΕΟΚ στην ανακοίνωση των κλήσεων του Βασίλη Σπανούλη επιβεβαίωσε τους λόγους που οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Νεοκλής Αβδάλας, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Βαγγέλης Ζούγρης δεν θα ενισχύσουν την προσπάθεια της Ελλάδας στη δεύτερη προκριματική φάση για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027 ενημερώνοντας πώς έγιναν οι απαραίτητες επικοινωνίες.

Αναλυτικά

«Προς αποφυγή παρερμηνειών σε σχέση με ονόματα αθλητών που απουσιάζουν από την κλήση, κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστούν τα εξής:

Τα τελευταία χρόνια, οπότε και το NBA θέσπισε την extra ασφάλεια συγκεκριμένων παικτών, η ΕΟΚ κάλυψε από τη πρώτη στιγμή όλες τις απαιτήσεις του ΝΒΑ για να πάρει άδεια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και να είναι «παρών» με την Εθνική ομάδα. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα, το περσινό καλοκαίρι όταν και συμμετείχε κανονικά τόσο στην προετοιμασία, όσο φυσικά και στο Ευρωμπάσκετ.

Τα ποσά που απαιτήθηκαν καλύφθηκαν από τα διαθέσιμα χρήματα της ΕΟΚ και δεν χρειάστηκε να υπάρξει καμία κρατική αρωγή. Σε αυτό το παράθυρο τόσο η ΕΟΚ όσο και ο Ομοσπονδιακός προπονητής ζήτησαν την αρωγή του Γιάννη, όμως, δεν κατέστη εφικτό λόγω της ιδιαίτερης χρονικής συγκυρίας με την έναρξη του νέου κεφαλαίου στη καριέρα του. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε κάποιο οικονομικό θέμα που να αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα.

Όσον αφορά τους αθλητές Αλέξανδρο Σαμαντούροφ, Νεοκλή Αβδάλα και Βαγγέλη Ζούγρη που βρίσκονται στα κολλέγια του NCAA παρότι οι αθλητές ήθελαν να βοηθήσουν την Εθνική οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι των κολλεγίων δεν τους έδωσαν άδεια και σε περίπτωση που έρχονταν θα αποβάλλονταν από τις σπουδές τους και κατ’ επέκταση από τις κολλεγιακές τους ομάδες. Να διευκρινίσουμε ότι τα συγκεκριμένα κολλέγια σε αντίθεση με κάποια άλλα δεν επιτρέπουν τα εξ αποστάσεως μαθήματα έτσι ώστε να συνδύαζαν τη παρουσία τους στην Εθνική και τα μαθήματα τους στο κολλέγιο».