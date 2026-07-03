Η απουσία αρκετών νεαρών Ελλήνων που αγωνίζονται στο NCAA από τις κλήσεις της Εθνικής ομάδας προκάλεσε ερωτήματα μετά την ήττα από τη Ρουμανία. Ωστόσο, η πραγματικότητα πίσω από την απόφαση έχει συγκεκριμένη εξήγηση.

Η ήττα της Εθνικής Ελλάδας από τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 έφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τις πολλές απουσίες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Ανάμεσα στα ονόματα που δεν βρέθηκαν στη διάθεση της ομάδας ήταν και αρκετοί από τους νεαρούς Έλληνες που έχουν επιλέξει να συνεχίσουν την καριέρα και τις σπουδές τους στα κολέγια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Νεοκλής Αβδάλας, ο Βαγγέλης Ζούγρης, ο Λευτέρης Λιοτόπουλος, ο οποίος έχει υποβληθεί σε επέμβαση, αλλά και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, δεν ενίσχυσαν την Εθνική στο συγκεκριμένο «παράθυρο», γεγονός που δημιούργησε εύλογα ερωτήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, υπήρξε επικοινωνία με τους αθλητές που αγωνίζονται στο NCAA, όπου ήταν φανερή η επιθυμία τους να φορέσουν τη φανέλα της Εθνικής. Ωστόσο, κάθε περίπτωση εξετάστηκε ξεχωριστά.

Παρότι δεν υπήρχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις με τις ομάδες τους, οι συγκεκριμένοι αθλητές ήταν υποχρεωμένοι να βρίσκονται στα πανεπιστήμιά τους, καθώς συμμετέχουν σε προγράμματα ένταξης, υποχρεωτικά μαθήματα και διαδικασίες προσαρμογής ενόψει της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Οι λόγοι που επικαλέστηκαν κρίθηκαν απολύτως ρεαλιστικοί και δεν υπήρξε καμία διάθεση υπεκφυγής από την πλευρά τους. Από την πλευρά της ΕΟΚ υπήρξε κατανόηση απέναντι στις ιδιαίτερες συνθήκες που συνοδεύουν τη μετάβαση των νεαρών αθλητών στο αμερικανικό κολεγιακό σύστημα. Άλλωστε, πρόκειται για παίκτες που θεωρούνται βασικά κομμάτια της επόμενης ημέρας της Εθνικής ομάδας και ο χειρισμός των περιπτώσεών τους απαιτεί ισορροπία και σωστή διαχείριση.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο επόμενο «παράθυρο» της FIBA είναι πιθανό να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία από την πλευρά των πανεπιστημίων, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες να τεθούν στη διάθεση της Εθνικής και να ενισχύσουν την προσπάθειά της στις επόμενες επίσημες υποχρεώσεις.