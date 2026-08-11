Live Streaming ο τελικός της Εθνικής Κορασίδων στο Eurobasket U16 Β' Κατηγορίας
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Η Εθνική Κορασίδων διεκδικεί την 1η θέση στο Eurobasket Β' Κατηγορίας αντιμετωπίζοντας στον τελικό την ομάδα της Ισλανδίας. Δείτε την αναμέτρηση σε live streaming.
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