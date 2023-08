Ο Γιώργος Παπαγιάννης έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στις ΗΠΑ, με τον Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ να αποθεώνει τον Έλληνα ψηλό, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων στη μικτή ζώνη.

Η Ελλάδα στάθηκε αξιοπρεπώς κόντρα τις ΗΠΑ, όντας ανταγωνιστικότατη για περίπου 15 λεπτά. Έπειτα, η Team USA έλεγξε απόλυτα το παιχνίδι, φτάνοντας σε μια εύκολη επικράτηση.

Πρωταγωνιστής για τη «γαλανόλευκη» ήταν ο Γιώργος Παπαγιάννης. Ο σέντερ της Φενέρμπαχτσε -πλέον-, πραγματοποίησε μια μεστή εμφάνιση με 17 πόντους, 7/12 δίποντα, 1/1 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 λάθος σε 23.33 λεπτά συμμετοχής.

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων στη μικτή ζώνη, ο Τζάρεν Τζάκσον προέβη σε μια κίνηση, δείχνοντας τον σεβασμό του προς τον Έλληνα ψηλό. Την ώρα των δηλώσεων του ψηλού των Γκρίζλις, ο Παπαγιάννης πέρασε από πίσω του, θέλοντας να μεταφερθεί στα αποδυτήρια. Τότε, ο Τζάκσον, αφού είδε τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, είπε στους δημοσιογράφους: «Eίναι καλός (σ.σ. ο Παπαγιάννης). Έκανε τη διαφορά».

🇺🇸 Jaren Jackson Jr. showing appreciation to 🇬🇷 Georgios Papagiannis, who scored 17 points against Team USA 🤝#FIBAWC #WinForAll pic.twitter.com/RViCCQbIMz