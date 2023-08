Η Ελλάδα είχε καλή εικόνα, ήταν ανταγωνιστική, αλλά αυτά τα στοιχεία δεν ήταν αρκετά για να σταματήσουν τις ΗΠΑ οι οποίες νίκησαν με 81-109. Αποστολή - Μανίλα: Κωνσταντίνος Μελάγιες.

Οι ΗΠΑ επικράτησαν όπως αναμενόταν της Ελλάδας με 81-109 και διατήρησαν εύκολα το αήττητο τους στο Μουντομπάσκετ. Ετσι κι αλλιώς η «γαλανόλευκη» ήξερε πως έμοιαζε απίθανο να διεκδικήσει τη νίκη και απλά ήθελε να φανεί ανταγωνιστική, κάτι το οποίο κατάφερε σε ορισμένα μόνο σημεία της αναμέτρησης. Πλέον ο Δημήτρης Ιτούδης και οι παίκτες του ετοιμάζονται για τον «τελικό» με τη Νέα Ζηλανδία (30/08 - 15:40).

Η Ελλάδα ξεκίνησε πολύ καλά την αναμέτρηση και με τους Γουόκαπ, Λούντζη, Παπαγιάννη να σκοράρουν από κοντινή απόσταση προηγήθηκαν με 6-2 (3’). Το επόμενο τετράλεπτο εξελίχθηκε σε μονομαχία μεταξύ Παπαγιάννη και Μπράνσον με τον Ελληνα σέντερ να κάνει ότι θέλει την αντίπαλη άμυνα και φτάνοντας τους 11 προσωπικούς πόντους έκανε το σκορ 17-18 (7’). Οι Αμερικανοί βρήκαν κάποια ελεύθερα σουτ, βελτίωσαν κάπως και την άμυνά τους κι αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να προσπεράσουν στη λήξη της περιόδου με 19-23.

Ιτούδης και Κερ άνοιξαν το rotation, προχώρησαν σε αλλαγές και ήταν λογικό να επηρεαστεί το παιχνίδι. Η ελληνική ομάδα δυσκολεύτηκε να σκοράρει κάτι που θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε και για τις ΗΠΑ αν δεν ευστοχούσαν μετά από επιθετικά ριμπάουντ ή «γαλανόλευκα» λάθη (22-27, 12’).

Οσο κυλούσε ο χρόνος η διαφορά ποιότητας έκανε την εμφάνισή της και το ταλέντο των Αμερικανών μαζί με την αθλητικότητα που τους διέκρινε μετέτρεψαν στο σκορ σε 25-41 (16’). Η καλή κυκλοφορία της μπάλας και οι συνεργασίες μεταξύ των διεθνών μας επέστρεψαν προσφέροντας λύσεις στην μπροστινή πλευρά του γηπέδου, αλλά οι Αμερικανοί είχαν βρει ρυθμό, και πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 37-50.

Στην τρίτη περίοδο Εντουαρντς και Μπράνσον σκόραραν από κοντά, Μπρίτζες και Ίνγκραμ τους μιμήθηκαν με αποτέλεσμα η διαφορά να ξεπεράσει για πρώτη φορά το όριο των 20 πόντων (42-63, 25’). Το σκορ είχε ξεφύγει, ωστόσο η Ελλάδα δεν ήθελε να ανοίξει περισσότερο η διαφορά. Με πιο μεγάλες επιθέσεις σε διάρκεια, έγινε προσπάθεια να πέσει κάπως ο ρυθμός και με τους Παπαπέτρου, Μωραΐτη να σκοράρουν έγινε 54-73 (29’).

