Η Team USA δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει με 89-71 της Χιλής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου.

Στην κορυφή του ομίλου της στα προκριματικά του Παγκοσμίου βρίσκεται η Team USA. Οι Αμερικανοί επικράτησαν άνετα με 89-71 της Χολής και ανέβηκαν στο 6-1, έχοντας ίδιο ρεκόρ με τη Βραζιλία. Στο 2-5 η Χιλή.

Για τους νικητές ο Σουάιντερ σταμάτησε στους 19 πόντους και τα 8 ριμπάουντ. Ο Μάικ Τζέιμς έδωσε λύσεις και είχε 11 πόντους, 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ενώ ο πρώην της ΑΕΚ, Τζέιμς Νάναλι μέτρησε 9 πόντους. Eννιά είχε και ο Μπλόσομγκεϊμ.

Η Team USΑ επέβαλε τον ρυθμό της από το πρώτο δεκάλεπτο και έδειξε τις διαθέσεις, γράφοντας το 8-23 στο τέλος της πρώτης περιόδου. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 28-44, με την παρέα του Τζέιμς να ελέγχει το ματς μέχρι το τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 8-23, 28-44, 51-58, 71-89

H βαθμολογία