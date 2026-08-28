Χιλή - ΗΠΑ 71-89: Πάτησε κορυφή η Team USA των Τζέιμς-Νάναλι-Mπλόσομγκεϊμ
Στην κορυφή του ομίλου της στα προκριματικά του Παγκοσμίου βρίσκεται η Team USA. Οι Αμερικανοί επικράτησαν άνετα με 89-71 της Χολής και ανέβηκαν στο 6-1, έχοντας ίδιο ρεκόρ με τη Βραζιλία. Στο 2-5 η Χιλή.
Για τους νικητές ο Σουάιντερ σταμάτησε στους 19 πόντους και τα 8 ριμπάουντ. Ο Μάικ Τζέιμς έδωσε λύσεις και είχε 11 πόντους, 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ενώ ο πρώην της ΑΕΚ, Τζέιμς Νάναλι μέτρησε 9 πόντους. Eννιά είχε και ο Μπλόσομγκεϊμ.
Η Team USΑ επέβαλε τον ρυθμό της από το πρώτο δεκάλεπτο και έδειξε τις διαθέσεις, γράφοντας το 8-23 στο τέλος της πρώτης περιόδου. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 28-44, με την παρέα του Τζέιμς να ελέγχει το ματς μέχρι το τέλος.
Τα δεκάλεπτα: 8-23, 28-44, 51-58, 71-89
H βαθμολογία
ΗΠΑ 6-1
- Βραζιλία 6-1
- Δομινικανή Δημοκρατία 5-2
- Μεξικό 4-3
- Κολομβία 3-4
- Χιλή 2-5
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